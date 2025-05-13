Юбилей освящения католического храма святого Станислава отметили в Петербурге

200-летие со дня освящения храма святого Станислава 11 мая отметили в Санкт-Петербурге. Торжественную Мессу в этот день возглавил вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве владыка Николай Дубинин, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на портал Gaudete.

Храм был построен по проекту архитектора Давида Висконти на месте домовой часовни митрополита Станислава Сестренцевича, который и освятил церковь в праздник Вознесения Господня 7 мая 1825 года. Спустя полтора года 95-летний митрополит скончался и был похоронен в крипте храма.

В годы советской власти большевики закрыли церковь. Лишь в 1996 году ее вернули верующим. Тогда же здесь совершили первую после долгого перерыва мессу во время паломничества по России статуи Фатимской Божией Матери.

14 июня 1998 года примас Польши кардинал Юзеф Глемп вместе с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем повторно освятил храм святого Станислава.

Церковь носит имя епископа Краковского Станислава, одного из главных небесных покровителей Польши. На месте, где по приказу короля Болеслава Смелого он принял мученическую смерть, возведена церковь, а особой святыней стало место, где был убит епископ.

В Санкт-Петербургском государственном Эрмитаже хранится картина, которая до разграбления храма служила алтарным образом. Она написана Франциском Смуглевичем, основоположником Литовской национальной школы живописи.

200-летний юбилей освящения храма собрал множество верующих. После завершения Мессы верующие по давней церковной традиции совершили торжественную процессию со Святыми Дарами.

***

Церковь святого Станислава – единственный полностью отреставрированный католический храм в Санкт-Петербурге.

Здание, построенное в стиле классицизма, располагается на пересечении улицы Союза Печатников и Мастерской. Два одинаковых фасада смотрят в сторону улиц. На колоннах установлены арки и невысокий купол. Внутри помещение имеет форму квадрата, оно разделено колоннами на два нефа.

В царские времена католики составляли почти 10% населения Петербурга, но при этом действовал строжайший запрет на любые публичные католические процессии и даже на использование колоколов. С приходом советской власти для храма святого Станислава настала ещё более сложная пора. Пихожан и священников арестовывали, а саму церковь пытались закрыть. Храм ненадолго закрывали с 1922 по 1923 годы. Известна история священника Эдуарда Юневича, который, узнав о закрытии церкви, отказывался покинуть алтарь. Его вывели насильно и арестовали. В 1935-м церковь закрыли окончательно, свою деятельность приход возобновил лишь в 1998-м.

В советские годы в помещении устроили полигон на случай газовой войны. Затем здесь устроили склад Театра комедии. В середине XX века здание передали фабрике по пошиву изделий из меха.

Памятник архитектуры долгое время подвергался нещадной эксплуатации, за десятки лет без ремонта здание стало непригодным. В 1980-х годах фабрика наконец провела реконструкцию. Вместо цеха здесь открылись модный салон и актовый зал.

В 1992 году здание вновь стало храмом, приход зарегистрировали. В 1998 году в алтарь поместили мощи святого Станислава.

В 2018 году здесь открыли мемориальную доску памяти 425 католических священников, погибших в тюрьмах, лагерях и ссылках в 1918–1958 годах.

Фото из ВК-паблика «Храм святого Станислава»