Юбилей: Епархиальному Дому пожилых людей в Сереброполье исполнилось 10 лет!

Вот уже 10 лет в Преображенской епархии действует Католический дом для пожилых верующих, располагающийся в селе Сереброполье Немецкого района Омской области — 7 июля 2012 года его освятил Епископ Иосиф Верт, по чьей инициативе он в свое время и появился. Дом носит имя Святых Праведных Симеона и Анны – в честь благочестивых старцев, встретивших сорокадневного Младенца Иисуса в Иерусалимском храме. Его нынешние обитатели тоже богаты прожитыми годами, однако всё еще полны сил, энергии и здоровья. Жители дома имеют в своем распоряжении отдельные комнаты, но встречаются на совместной молитве, общей трапезе, и вместе трудятся в своем приусадебном хозяйстве. В этом Доме также есть общая кухня, просторный зал-столовая, прачечная и часовня.

О значении юбилея и предыстории этого уникального проекта нашему изданию рассказал сам Владыка Иосиф, лично принявший участие в нынешнем праздновании:

— Имя этого Дома, названного в честь библейских старцев, говорит прежде всего о содержании, ведь он создан не просто для пожилых, но ещё и верующих людей. У Сестер Матери Терезы есть подобные заведения и в каждом из них сложилась своя добрая атмосфера, но всё же люди там очень разные: и атеисты, и православные, и католики. А дом в Сереброполье – это именно Дом для пожилых людей-католиков, общежитие единоверцев, где кроме общих материальных забот есть общие католические традиции, совместная духовная и молитвенная жизнь. В этом дом присутствует атмосфера католического благочестия.

Сама идея создания Католического дома для пожилых верующих возникла у нас несколько лет назад, когда в Новосибирске проходила встреча «сеньоров» сибирских католических приходов. Мы увидели, какую радость испытывают наши верующие пожилого возраста от самой возможности вместе молиться, общаться в своем кругу, как они хорошо понимают друг друга. Ведь большинство из них пережило одни и те же удары судьбы, на их долю выпали сходные трудности, страдания и трагедии. Многие из них сегодня – это одинокие люди, у которых нет близких родственников, способных о них позаботиться. И тогда мы поняли: эти люди, прожившие столь бурную жизнь в Советском Союзе, с суровыми, порой трагическими поворотами судьбы, депортациями, имеют право провести свои оставшиеся годы в радости. Эта их радость должна длиться больше тех трех дней, на которые была рассчитана встреча.

Надо сказать, что на тот момент у Омского “Каритаса” уже была идея строительства Католического дома для пожилых людей, но финансирования на такой проект пока найти не удавалось, поэтому он был временно «заморожен». И вот на Епархиальной встрече я задал вопрос бабушкам: «А как вы смотрите на организацию такого Дома?». И все единогласно поддержали эту идею, поскольку знали лучше других, каким большим испытанием для пожилых является вынужденное пребывание остатка дней в пространстве, ограниченном небольшой комнаткой с кроватью на условном «пятом, десятом, двадцатом этаже», даже если они живут у своих детей.

Мы разослали по приходам анкеты, чтобы выяснить реальные нужды, и получили довольно много ответов. Я даже получил краткое исследование социального психолога из Тюмени, в котором он показал, что из-за демографических причин и других проблем современного мира нужда в таком доме со временем будет только возрастать. Тогда мы начали серьезно планировать дальнейшую работу по этому проекту, «разморозили» его.

А изначально мысль о таком Доме возникла, когда в селе Сереброполье, расположенном на территории Немецкого национального района Омской области, одна очень активная прихожанка решила предоставить свой участок и свой дом для этой цели. Все её там называют ‘баба Элла’ или ’тётя Элла’. Вообще у католической общины села Сереброполье очень интересная история. Еще в 1990 году, за год до восстановления канонических структур Католической Церкви в России, здесь уже была построена, хотя и маленькая, но настоящая католическая церковь. Строительство началось по инициативе той самой тёти Эллы. Сереброполье – немецкое село, которое ещё по-немецки называлось ‘Зильберфельд’. Теперь большинство тех российских немцев выехало в Германию, а тогда их было здесь много. Тётя Элла пришла к священнику Иосифу Свидницкому и попросила его показать, как должна выглядеть церковь. Тот взял карандаш, лист бумаги и нарисовал на нем обычный прямоугольник, а также отметил, где будут вход и окна. Через несколько месяцев тётя Элла опять пришла к священнику и сказала: «Мы построили церковь и просим её освятить».

Помню, как в начале 1990-х годов, уже будучи епископом, я совершал свои десятидневные духовные упражнения в Сереброполье. Жил я в церкви, спал на раскладушке в маленькой комнатке, которая служила сакристией и исповедальней, кушал у тёти Эллы. Я узнал, что в этом селе живет семья с мальчиком-инвалидом: когда-то в детстве он неудачно упал, его парализовало, и с годами ему становилось только хуже. На тот момент ему исполнилось уже лет 14. Он был крещён, но ещё никогда не исповедовался и не причащался. Тогда я сказал, что могу за десять дней его подготовить к Первому Причастию, и в своём расписании духовных упражнений ввел один час для катехизации. На следующий день после завершения моих реколлекций в Сереброполье состоялось тожественное Первое Причастие этого мальчика. Чтобы подготовить церковь к празднику туда накануне по просьбе тёти Эллы пришли около десяти женщин. Из белых цветов они сделали большой круг в виде Хостии, который украсил собой Дарохранительницу. С другой стороны алтарной части из красных и оранжевых цветов была сооружена Евхаристическая чаша. От входа в храм до самого алтаря вела дорожка из цветов, по которой наш именинник должен был проехать на своей инвалидной коляске. На празднике в тот день было много людей, в том числе деревенские дети, которые с нескрываемым любопытством пришли посмотреть на это событие. Эта небольшая история показывает, каким был приход в Сереброполье лет двадцать пять тому назад.

Когда же скончался муж тёти Эллы (а у них не было детей), она стала размышлять о своей дальнейшей жизни и неожиданно пришла к мысли, что было бы хорошо устроить в её доме Католический Дом престарелых.

Тогда она поделилась этой мыслью с Омским “Каритас”.

А когда на уже упомянутой встрече пожилых людей в Новосибирске я публично озвучил эту идею, то получил всеобщее одобрение.

Эскизный проект этого Дома, подготовленный первоначально “Каритас”, был очень простой, практичный, но немного казарменного типа, поэтому нами было решено его доработать и внести в него больше тепла и уюта. В итоге был подготовлен новый проект, по которому и возвели Дом. Впоследствии глава Немецкого района сказал, что этот Дом — самый красивый во всём районе.

К концу строительства Дома в Сереброполье сюда прибыла Регина Гюнтер, волонтер из Германии. Ещё в 1992 году она приехала в Россию и все эти годы трудилась в разных церковных структурах Преображенской епархии.

Регина работала с общинами, в которых не было постоянного священника: в Барнауле, Куйбышеве, Кургане.

А в 2012 году она стала директором Епархиального Дома пожилых людей.

Можно смело сказать, что без этих двух женщин – бабы Эллы и Регины – нашего Дома в Сереброполье не было бы.

Кстати, сегодня утром после чтения из Евангелия (Мф 11, 20-24) я размышлял над судьбой трёх библейских городов: Хоразина, Вифсаиды и Капернаума. Иисус напоминает слушателям, что в этих городах были явлены удивительные силы благодати, говорит про «Капернаум, до неба вознёсшийся». И я думал о том, что теперь почти в каждом крупном городе есть католический храм или хотя бы община. У нас в Новосибирске есть детский садик, есть начальная общеобразовательная католическая школа, в Томске работает католическая гимназия. А под Омском существует Дом для пожилых верующих людей. Вспоминая о том, что было до 90-х годов прошлого столетия – в 80-е, 70-е, 60-е годы, когда ничего этого не было, когда верующим было даже опасно собираться на свои молитвы – остро понимаешь, какую привилегию мы имеем ныне, насколько сегодня мы «до неба вознёсенные». Мы живем в такое время, о котором лет сорок назад никто даже не смел и мечтать. Когда я ещё только вступал на путь священства, то был уверен, что постоянно буду находиться в преследованиях, постоянно буду вынужден «заметать следы» и так далее. А последние тридцать два года мы живем и служим в совсем другой ситуации, в другом мире. И одним из объектов такой благодати Божьей является наш Дом для пожилых людей. Ведь вся наша жизнь – это путь в Царство Бога Отца, это подготовка к тому, чтобы Отец Небесный принял нас в Своё Царство. Но любой человек, и не только мирянин, но также священники, сестры-монахини могут признаться в том, сколько всяких суетных дел, сколько забот отвлекают от непосредственной работы по подготовке к этому самому важному экзамену в жизни. А в старости те многие дела и заботы отпадают. Однако, если нет хорошей атмосферы, хорошего расположения, то даже в старости эту подготовку трудно полноценно осуществлять. Если бабушка одна в своей комнате, она, вроде бы, может с утра до вечера читать молитвы, Священное Писание, духовные книги. Но этого мало, оказывается нужна ещё община, в атмосфере которой легче молиться. Это возможно или в условиях семьи, или как в нашем Доме для пожилых людей. И поэтому самое лучшее, самое главное, что наш Дом предлагает своим обитателям – жить в такой атмосфере католической общины, где органично присутствует также и молитвенный элемент.

Ежедневный распорядок Дома за последние годы сложился такой: в половине восьмого утра все жители собираются на утреню и молятся; руководит молитвой Регина. Потом идут готовить завтрак и завтракают. Во второй половине молятся Розарием. На закате дня – вечерня. Если в этот день в Доме служится Месса, то вечерня опускается. Благочестивым жителям этой обители такой распорядок дня только в радость.

То есть, основной момент – это общая вера, позволяющая пожилым католикам вместе молиться.

Кроме того, есть ещё и вся остальная жизнь в Доме. Я её называю элементом трудотерапии, где участвует работа. Ведь для престарелых людей, на самом деле, это довольно нелегкое испытание, когда им ничего не надо делать. Конечно, некоторые виды работ с возрастом ты уже и так не можешь делать. Но что-то мог бы, однако дети тебя забрали в город. И старый человек, всю жизнь привыкший к своему хозяйству, к жизни в деревне, к коровкам и курочкам, теперь вынужден сидеть 24 часа в комнатке «на двенадцатом этаже». А трудотерапия помогает пожилым людям не только посильно участвовать в своей жизни, но и получать от неё удовольствие. Это дает им силу, энергию, рождает уверенность в завтрашнем дне и чувство собственной необходимости. Кстати, органично созвучен этому девиз святого Бенедикта, память которого Церковь отмечала на этой неделе – ‘ora et labora’ («молись и трудись»).

И ещё несколько слов о праздновании нынешнего юбилея. Традиционно годовщина основания Дома отмечается каждый год. Причем, это всегда большой праздник не только самого Дома и его небольшой общины, а вообще для всей деревни. На эти праздники приходит местный ансамбль, исполняющий немецкие и русские песни, собираются множество гостей: и односельчане-католики, и просто пожилые люди, а также молодежь, дети… Однако последние пару лет из-за пандемии публично ничего не устраивалось. Регина очень оберегала своих подопечных, ездила с ними специально в Омск, чтобы вовремя поставить вакцину. И, слава Богу, из всех обитателей этого Дома за эти два с половиной года никто не болел, все живы и здоровы.

В этом же юбилейном году празднования решили возобновить. Но, поскольку пандемия ещё окончательно не ушла из нашей жизни, торжество в этот раз прошло скромнее, чем раньше. Поэтому не было ни ансамбля, ни большого количества гостей, а пригласили только самых близких: священников, сестёр-монахинь и представителей “Каритаса” из Омска. Всё прошло проще, но не так уж безынтересно. После торжественной Святой Мессы, отслуженной в часовне, было устроено гостеприимное чаепитие с щедрым застольем. А потом Регина и жители Дома показывали гостям своё хозяйство. Это была целая незабываемая экскурсия. И, конечно, всем приехавшим хотелось увидеть это уникальное хозяйство и его домашних животных – пасеку, уточек, курочек, поросят, козочек, кроликов и прочих.

Было много задушевного общения. И гости, и сами пожилые обитатели дома спонтанно находили хорошие, интересные темы для разговоров. И в этой скромности, открытости и простоте было что-то очень доброе и хорошее…

***

Сообщаем также, что в настоящее время в Католическом Доме для пожилых верующих людей проживает пять человек, в нем имеются свободные места. Если у кого-то появится желание проживать в этом Доме, следует обратиться в Курию Преображенской епархии для заполнения заявки.

Почтовый адрес Курии: 630099 г. Новосибирск, ул. Горького, 100

Адрес электронной почты: secretary@cathnsk.ru

Телефоны для справок: +7 (383) 218-12-04, 218-14-30