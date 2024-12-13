Юбилей 2025: Рим путями святого Игнатия Лойолы

В Риме к Юбилейному 2025 году подготовили программу паломничества по местам святого Игнатия Лойолы. Инициатива предлагает не только знакомство с историей и искусством, но и глубокое духовное путешествие через игнатианскую молитву и медитацию.

Открытием проекта «Святой Игнатий Лойола – Паломник надежды» стало паломничество к местам, где во время Юбилея 1550 года основатель Общества Иисуса вместе с тремя спутниками служил паломникам в больнице, которая впоследствии стала психиатрической больницей Богоматери Милосердия.

«Мы хотим, чтобы юбилейное путешествие с учителем духовного распознавания стало не только знакомством с городом и его историей, но и внутренним путешествием при помощи игнатианской молитвы и медитации», — подчеркивают организаторы.

Одним из ключевых пунктов путешествия является часовня в Ла-Сторте, где святой Игнатий пережил мистический опыт. В своей «Автобиографии» он пишет: «Когда он был в нескольких милях от Рима в одной церкви и молился, он почувствовал такую ​​перемену в своей душе и настолько ясно увидел, как Бог Отец поместил его рядом со Христом, Своим Сыном, что у него не хватило духа усомниться в этом».

Проект был подготовлен Itinerari Ignaziani и Игнатианским центром духовности Общества Иисуса в Риме под патронажем ватиканской Дикастерии по евангелизации и Дикастерии по культуре и образованию. Программа включает посещение ватиканской базилики, куда святой Игнатий часто ходил к гробнице святого Петра, а также базилики святого Павла вне стен, где основатели ордена иезуитов давали свои торжественные обеты.

Каждая встреча включает историко-художественный обзор, ссылки на источники о путешествиях и жизни Игнатия, значение того или иного места в его жизни, а также время для молитвы и игнатианской медитации в тишине. Организаторы предлагают возможность разработки специальных маршрутов для конкретных групп.



Источник: jesuit.ru