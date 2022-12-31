Йозеф Ратцингер – соработник истины. Вехи биографии

Йозеф Ратцингер, будущий Папа Бенедикт XVI, родился 16 апреля 1927 г. в местечке Марктль-ам-Инн, в Баварии. Его детские и подростковые годы прошли в Траунштайне, в 30 километрах от Зальцбурга, недалеко от границы с Австрией.

С 1946 по 1951 год Йозеф Ратцингер изучал философию и богословие в Мюнхенском университете и в Высшей школе философии и теологии города Фрайзинга. 29 июня 1951 года он, вместе с родным братом Георгом, принял священническое рукоположение, в 1953 году – защитил докторскую диссертацию на тему «Народ и Дом Божий в учении Блаженного Августина о Церкви».

Четыре года спустя, после защиты научного труда о «Богословии истории согласно святому Бонавентуре», он стал университетским преподавателем во Фрайзинге, затем в других ВУЗах Германии: в Бонне (1959 – 1969 годы), Мюнстере (с 1963-го по 1966 год) и в Тюбинге (1966 – 1969). Священник стал ординарным профессором догматического богословия в Регенбургском университете и одновременно вице-президентом этого же ВУЗа. С 1962 года, в качестве советника Кёльнского архиепископа кардинала Фрингса, Раицингер вносил важный вклад в работы Второго Ватиканского собора.

Будущий Папа был также членом Международной богословской комиссии; вместе с богословами Гансом фон Бальтазаром, Генри де Любаком и другими он стал соучредителем богословского журнала Communio.

Св. Папа Павел VI 25 марта 1977 года назначил Йозефа Ратцингера архиепископом Мюнхенским и Фрайзингским, а 28 мая священник был хиротонисан во епископы. В том же году, 27 июня, Папа Римский Павел VI ввёл его в Коллегию кардиналов.

В 1978 году кардинал Ратцингер принимал участие в конклавах, на которых были избраны Иоанн Павел І, и вскоре Иоанн Павел ІІ. 25 ноября 1981 года Папа Войтыла назначил Ратцингера префектом Конгрегации вероучения, председателем Папской библейской комиссии и Международной богословской комиссии. На этой должности он возглавлял комиссию, которая редактировала Катехизис Католической Церкви (1986-1992). 6 ноября 1998 года св. Иоанн Павел II утвердил его вице-деканом Коллегии кардиналов, а 30 ноября 2002 – деканом.

После смерти Иоанна Павла II кардинал Ратцингер возглавил его заупокойные богослужения. Конклав, который начался 18 апреля 2005 года, на следующий день избрал его 264-м Преемником святого Петра, и Йозеф Ратцингер взял имя Бенедикт XVI, в честь Папы Римского, посвятившего себя делу мира в очень тревожные времена.

С самого начала понтификата Папа Бенедикт XVI ставил особый акцент на важности свидетельства евангельской истины. Эту безотлагательную задачу он избрал еще в 1977 году для своего епископского девиза: «Cooperatores Veritatis», “Соработники Истины”, – взятого из Третьего послания Иоанна.

Он возглавлял Церковь до 28 февраля 2013 года, когда вступило в силу его отречение от Апостольского Престола. В течение почти восьми лет понтификата он провёл ряд реформ, совершил 24 апостольских путешествия, посетив 5 континентов, побывал с 30 пастырскими визитами в Италии, написал три энциклики, начав работу над четвёртой. Папа Ратцингер председательствовал на 11 канонизациях и уполномочил других кардиналов провести 116 беатификаций. В 2005-2012 годах он провёл 340 общих аудиенций по средам и несколько сотен других публичных встреч, которые за эти годы посетили в общей сложности более 20,5 миллионов человек со всего мира. В 2014 и 2015 годах Папа на покое принимал участие в церемонии возведения в сан кардиналов в базилике Святого Петра.

После отставки Йозеф Ратцингер проживал в монастыре Mater Ecclesiae на территории Ватикана.



Источник: русская служба Vatican News