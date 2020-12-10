XVI Международный мусульманский онлайн-форум «Культура встречи: религиозная этика в период пандемии»

10 декабря 2020 года в формате онлайн-конференции проходит XVI Международный мусульманский форум «Культура встречи: религиозная этика в период пандемии». Как отмечают организаторы, содержательная начинка мероприятия отталкивается от понятия «культура встречи», предложенного Папой Франциском в энциклике Fratelli Tutti. Обсуждение почтит своим участие кардинал Мигель Анхель Аюсо Гиксот — секретарь Папского Совета по межрелигиозному диалогу.

Форум приурочен к 1150-летию великого мусульманского мыслителя Абу-Насра аль-Фараби. Развивая идеи аль-Фараби, его участники обсудят подходы к построению гармоничных обществ и преодолению разобщенности и противоречий между народами.

«Мусульмане, как и представители других религий ищут свое место в меняющемся мире. С кем и по каким направлениям они могут сотрудничать? Какова роль мусульман в изменении этого мира — или же мир постмодерна сам изменит исламскую модель поведения, исламские традиции и исламскую мысль? В условиях конфликта части мусульман и представителей западных государств какой статус должна получить религия Ислама в странах Европы? Должна ли она занимать роль одной из традиционных религий для всего континента, равноправной с другими религиями или быть терпимой на условиях принимающей стороны. Какую роль должны сыграть мусульмане Европы в межрелигиозном диалоге в культурных и социальных сферах? Какова должна быть позиция верующих всех религий в отношении политики секуляризма? Как должна ответить богословская исламская мысль и мусульманская умма перед лицом современных вызовов?», — формулируют участники XVI ежегодного заседания Международного мусульманского форума круг обсуждений.

С основным пленарным докладом перед участниками выступит председатель Международного мусульманского форума, председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

Форум соберет ключевых мусульманских религиозных деятелей пространства Содружества Независимых Государств, в т.ч. верховных муфтиев Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана Наурызбая Отпенова, Максатбека Токтомушева, Усманхона Алимова, Саидмукаррама Абдукодирзода соответственно и других.

Арабский исламский мир также будет представлен на форуме будет представлен верховным муфтием Египта доктором Шауки Алламом, генеральным секретарем Академии исламских исследований университета Аль-Азхар профессором Назиром Мухаммадом Назиром (Египет), генеральным секретарем Высшего совета исламских дел университета Аль-Азхар профессором Хишамом Абдель Азизом (Египет), директором Центра исламских исследований университета Зайтуна доктором Халедом Труди (Тунис) и другими спикерами.

Из глав крупных международных организаций и объединений в XVI Международном мусульманском форуме примут участие генеральный директор Научно-исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры Организации исламского сотрудничества (ИРСИКА) Халит Эрен (Стамбул), глава Всемирной организации по сближению исламских мазхабов ходжат уль-ислам Хамид Шахрияри (Иран), генеральный секретарь Международного института исламской мысли профессор Омар Хасан Касуле (США) и другие.

Отмечается , что спикеры уделят особое внимание призыву главы Римско-Католической Церкви Папы Франциска к строительству «культуры встречи», которая смогла бы заменить текущую «культуру столкновения» или «культуру конфронтации», отраженную в его энциклике Fratelli tutti от 3 октября 2020 г.

Тема форума в преломлении межрелигиозного диалога будет отражена в выступлении кардинала Мигеля Анхеля Аюсо Гиксота — председателя папского Совета по межрелигиозному диалогу и префекта Комиссии по религиозным связям с мусульманами, доктора Надера Аккада — сопредседателя Международной Марианской христианско-исламской комиссии в Международной Марианской папской академии, директором департамента диалога и культурного разнообразия Организации исламского образования, науки и культуры Организации исламского сотрудничества (ИСЕСКО) Халидом Фатахельрахманом Омаром (Марокко), а также главой Организации по культуре и исламским отношениям Ирана Абузаром Эбрахими Торкаманом.

Ввиду осенних событий во Франции и Австрии, особое значение придается выступлению главного имама Парижской Соборной мечети Шамсутдина Мохаммада Хафиза, а также главам крупнейших мусульманских общин и общественных организаций европейских государств, среди которых Великобритания, Германия, Италия, Польша, Сербия, Финляндия и другие.

Организаторами XVI Международного форума являются секретариат ММФ, Духовное управление мусульман Российской Федерации и Совет муфтиев России.

Трансляция заседания доступна на официальном сайте Духовного управления мусульман Российской Федерации по ссылке.