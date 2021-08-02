Выдающийся исследователь атмосферы стала членом Папской академии наук

Выдающийся исследователь атмосферы стала членом Папской академии наук

Август 02, 2021

31 июля 2021 года Святейший Отец назначил профессора Сьюзан Соломон, американского химика и климатолога, всемирно признанного лидера в области атмосферных наук, полноправным членом Папской академии наук.

Профессор Сьюзан Соломон родилась в 1956 году в Чикаго. Окончила Иллинойсский технологический институт (бакалавр химии с отличием, 1977). В Калифорнийском университете в Беркли в 1979 году она получила степени магистра химии, а в 1981 году там же защитила докторскую диссертацию по химии атмосферы.

В настоящее время ученая является доцентом кафедры химии атмосферы в Школе исследований Земли, атмосферы и планет Массачусетского технологического института в Кембридже, членом Национальной академии наук и руководит отделом химии и исследований климата Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Благодаря исследованиям, проведенным в 1986 и 1987 годах в Антарктиде, она внесла весомый вклад в понимание причин образования дыр в озоновом слое.

В 1986 профессор Соломон предположила, что антарктическая озоновая дыра обязана своим появлением хлорфторуглеродам, что затем подтвердилось и способствовало принятию Монреальского протокола 1987 года. Спустя тридцать лет Сьюзан Соломон также впервые показала ранние признаки восстановления озонового слоя над Антарктикой.

Исследовательница является обладателем множества престижных международных наград и премий. В ее честь в Антарктиде названы ледник и перевал. В 2008 году она вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.


По материалам Vatican News

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