Выдающийся исследователь атмосферы стала членом Папской академии наук

31 июля 2021 года Святейший Отец назначил профессора Сьюзан Соломон, американского химика и климатолога, всемирно признанного лидера в области атмосферных наук, полноправным членом Папской академии наук.

Профессор Сьюзан Соломон родилась в 1956 году в Чикаго. Окончила Иллинойсский технологический институт (бакалавр химии с отличием, 1977). В Калифорнийском университете в Беркли в 1979 году она получила степени магистра химии, а в 1981 году там же защитила докторскую диссертацию по химии атмосферы.

В настоящее время ученая является доцентом кафедры химии атмосферы в Школе исследований Земли, атмосферы и планет Массачусетского технологического института в Кембридже, членом Национальной академии наук США и руководит отделом химии и исследований климата Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Благодаря исследованиям, проведенным в 1986 и 1987 годах в Антарктиде, она внесла весомый вклад в понимание причин образования дыр в озоновом слое.

В 1986 профессор Соломон предположила, что антарктическая озоновая дыра обязана своим появлением хлорфторуглеродам, что затем подтвердилось и способствовало принятию Монреальского протокола 1987 года. Спустя тридцать лет Сьюзан Соломон также впервые показала ранние признаки восстановления озонового слоя над Антарктикой.

Исследовательница является обладателем множества престижных международных наград и премий. В ее честь в Антарктиде названы ледник и перевал. В 2008 году она вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.



По материалам Vatican News