Всё длиннее становится список священнослужителей РПЦ, скончавшихся от осложнений, спровоцированных коронавирусной инфекцией



Как сообщает официальный сайт Московского Патриархата, 6 мая на 88-м году жизни скончался старейший священнослужитель Минской епархии Белорусской Православной Церкви (БПЦ) протоиерей Иоанн Хорошевич. Протоиерей Иоанн Хорошевич являлся настоятелем храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Минске. «Отец Иоанн внес достойный вклад в возрождение церковной жизни в Беларуси. Его усилиями был открыт и восстановлен старинный Марии-Магдалининский храм города Минска, благоустроена приходская территория, создана дружная община, объединённая любовью к Богу и ближним», – говорится в соболезновании Патриаршего экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Заславского Павла. В Московской Патриархии отметили, что священник скончался «после тяжелой болезни», не уточнив подробностей. Однако некоторые Telegram-каналы ранее сообщили, что у Хорошевича был положительный тест на коронавирус. В последние годы протоиерей Иоанн Хорошевич был ответственным за духовное попечение о часовне в честь иконы Божией Матери «Знамение» на братском кладбище воинов Первой мировой войны в Минске. Также он был членом церковного суда Белорусской Православной Церкви. В этом году Хорошевич был удостоен премии президента Белоруссии «За духовное возрождение».

В четверг 7 мая умер от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений болезни сердца иеродиакон Данилова мужского ставропигиального монастыря Димитрий (Николаев). Об этом сообщил ТАСС наместник монастыря епископ Солнечногорский Алексий (Поликарпов): «Иеродиакон Димитрий сегодня скончался. У него были сердечные осложнения, поэтому умер он, получается, от них. Но спровоцированы они были, естественно, этим вирусом, потому что у него началось уже заболевание, и его, соответственно, поместили в больницу – в больнице он скончался», – сказал наместник монастыря. Иеродиакон Димитрий был составителем вышедшего в монастырском издательстве «Даниловский благовестник» сборника «Псалтирь и каноны, чтомые по усопшим».



Также 7 мая скончался в больнице, куда он был помещен несколько дней назад с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус, архимандрит Амвросий (Юрасов), духовник Введенского монастыря в Иванове. Накануне его перевели в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ, ввели в искусственную кому, но эти меры не помогли. Как сообщили в монастыре, 81-летний архимандрит перед смертью успел причаститься.

Еще один служитель монастыря – иеродиакон Елеазар, – также госпитализированный с подозрением на COVID-19, находится в состоянии средней степени тяжести. Введенский монастырь закрыт для посещений паломников.

Источник: Благовест-инфо