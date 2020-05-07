Всё длиннее становится список священнослужителей РПЦ, скончавшихся от осложнений, спровоцированных коронавирусной инфекцией

Всё длиннее становится список священнослужителей РПЦ, скончавшихся от осложнений, спровоцированных коронавирусной инфекцией

Май 07, 2020


Как сообщает официальный сайт Московского Патриархата, 6 мая на 88-м году жизни скончался старейший священнослужитель Минской епархии Белорусской Православной Церкви (БПЦ) протоиерей Иоанн Хорошевич. Протоиерей Иоанн Хорошевич являлся настоятелем храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Минске. «Отец Иоанн внес достойный вклад в возрождение церковной жизни в Беларуси. Его усилиями был открыт и восстановлен старинный Марии-Магдалининский храм города Минска, благоустроена приходская территория, создана дружная община, объединённая любовью к Богу и ближним», – говорится в соболезновании Патриаршего экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Заславского Павла. В Московской Патриархии отметили, что священник скончался «после тяжелой болезни», не уточнив подробностей. Однако некоторые Telegram-каналы ранее сообщили, что у Хорошевича был положительный тест на . В последние годы протоиерей Иоанн Хорошевич был ответственным за духовное попечение о часовне в честь иконы Божией Матери «Знамение» на братском кладбище воинов Первой мировой войны в Минске. Также он был членом церковного суда Белорусской Православной Церкви. В этом году Хорошевич был удостоен премии президента Белоруссии «За духовное возрождение».

В четверг 7 мая умер от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений болезни сердца иеродиакон Данилова мужского ставропигиального монастыря Димитрий (Николаев). Об этом сообщил ТАСС наместник монастыря епископ Солнечногорский Алексий (Поликарпов): «Иеродиакон Димитрий сегодня скончался. У него были сердечные осложнения, поэтому умер он, получается, от них. Но спровоцированы они были, естественно, этим вирусом, потому что у него началось уже заболевание, и его, соответственно, поместили в больницу – в больнице он скончался», – сказал наместник монастыря. Иеродиакон Димитрий был составителем вышедшего в монастырском издательстве «Даниловский благовестник» сборника «Псалтирь и каноны, чтомые по усопшим».

Также 7 мая скончался в больнице, куда он был помещен несколько дней назад с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус, архимандрит Амвросий (Юрасов), духовник Введенского монастыря в Иванове. Накануне его перевели в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ, ввели в искусственную кому, но эти меры не помогли. Как сообщили в монастыре, 81-летний архимандрит перед смертью успел причаститься.

Еще один служитель монастыря – иеродиакон Елеазар, – также госпитализированный с подозрением на COVID-19, находится в состоянии средней степени тяжести. Введенский монастырь закрыт для посещений паломников.

Источник: Благовест-инфо

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