Встречаясь с семинаристами, Папа Франциск говорил о важнейших аспектах подготовки к священству

В понедельник 9 декабря Святейший Отец принял в Ватикане делегацию Папской региональной семинарии «Фламиния», в которой воспитываются будущие священники епархии Эмилия-Романья. Аудиенция была приурочена к 100-летию этого церковного учебного заведения, находящегося в Болонье. Обращаясь к своим гостям, Преемник Святого Петра сосредоточил свое внимание на трех аспектах, которые должны характеризовать период формации и подготовки к священству в семинарии. Он подчеркнул, что духовная семинария должна в первую очередь стать домом молитвы, учебы и единства.



«Вы призваны быть евангелизаторами вашего региона, также в числе прочих отмеченного дехристианизацией. Люди, подвергшиеся воздействию холодного ветра неуверенности и религиозного безразличия, нуждаются в том, чтобы увидеть в лице священника ту сильную веру, которая уподобится факелу в ночи и непоколебимой скале, за которую можно ухватиться», – сказал Понтифик и добавил, что вера укрепляется главным образом благодаря личным отношениям с Иисусом Христом.



«Семинария – это в первую очередь дом молитвы, где Господь еще зовет “своих” в “уединенное место”, чтобы там они пережили глубокий опыт встречи и вслушивания. – продолжил Папа. – На этом пути Господь хочет подготовить вас к тому, чтобы вы подлинно были воспитателями Божьего народа в вере, авторитетно возвещали Ему Слово Божие, собирали народ Божий и питали его Таинствами, указывая ему путь Спасения и соблюдая его в единстве». Годы, проведенные в семинарии, – это наиболее благоприятное время, чтобы научиться быть с Богом в тишине и молитве.



Наряду со встречей с Господом в молитве и созерцании, Святейший Отец обратил внимание также на необходимость встречи с будущих священников с Иисусом в лице бедняков. «Также и это является неотъемлемой частью духовной формации семинариста», – подчеркнул он, а в заключение отметил, что учеба в семинарии проходит не в индивидуальном порядке, а в сообществе: здесь совместно приготовляются к одной общей миссии, а это дает особый «вкус» к познанию Священного Писания, теологии, истории, канонического права и других наук.

По материалам Vatican News