Встреча в Римини: после пандемии начать всё заново без эгоизма

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил специальное послание участникам 42-го Митинга дружбы народов в Римини. Ежегодная встреча, организованная международным католическим движением «Общение и освобождение» (Comunione e Liberazione), пройдёт с 20 по 25 августа; в центре круглых столов и культурных мероприятий будет прежде всего вопрос восстановления после пандемии.

Название международной встречи взято из «Дневника» датского философа Сёрена Кьеркегора: «Мужество, чтобы сказать ‘я’»; по словам кардинала Паролина, эта тема крайне злободневна, потому что нельзя упустить возможность, предоставленную пандемическим кризисом. Здесь ключевое слово – «перезагрузка», но она не происходит автоматически, потому что каждое начинание рожается из свободы, равно как смелость в принятии решений.

В послании отмечается, что, несмотря на физическую изоляцию, пандемия поставила в центр внимания человеческое «я», во многих случаях пробудив фундаментальные вопросы о смысле и пользе жизни, «которые слишком долго оставались в анабиозе или, что ещё хуже, подвергались цензуре». Это также пробудило чувство личной ответственности, в которой очень нуждается современное общество, подчёркивает кардинал:

«Без человека нет общества, а есть случайное скопление существ, не понимающих, почему они вместе. В этом случае единственным связующим звеном остаётся лишь эгоизм расчёта и корысти, который делает всех равнодушными ко всему и ко всем. Более того, идолопоклонство власти и деньгам предпочитает иметь дело с отдельными людьми, а не с людьми вообще, то есть с ‘я’, сосредоточенным на своих потребностях и субъективных правах, а не с ‘я’, открытым для других, стремящимся сформировать ‘мы’ в братстве и социальной дружбе».

Ватиканский кардинал подчёркивает, что Святейший Отец не устаёт предостерегать тех, кто облечён в общественную ответственность, от искушения ‘использовать’ человека и выбрасывать его, когда он больше не нужен, вместо того чтобы служить ему. Опыт пандемии учит, что именно человек является исходной точкой, с которой всё может начаться заново. Нужен тот, кто ответственно и альтруистично сумеет сказать ‘я’ со всей смелостью, подавая пример надежды, в которой так нуждается наш мир. Здесь следует помнить, что страх говорит о глубокой экзистенциальной неуверенности, которая блокирует множество инициатив, направленных на возрождение. Сомнения и безудержное стремление к удобствам не позволяют проявиться мужеству в решениях. Со своей стороны, смелость в принятии личной ответственности рождается из встречи, «перед лицом истины, которая есть присутствие». С того дня, как Бог стал плотью и начал жить среди нас, человеку была дана возможность «выйти из страха и обрести энергию добра, следуя за Сыном Божьим, Который умер и воскрес», пишет кардинал Паролин:

«Сыновняя связь с предвечным Отцом, живущая в людях, которых достиг и изменил Христос, придаёт последовательность человеческому ‘я’, освобождая его от страха и открывая его миру с позитивным отношением. Она порождает стремление к добру».

Именно опыт встречи с воскресшим Иисусом дарует смелость надежде и христианскому свидетельству; радость Евангелия вселяет мужество, чтобы идти новыми путями: «Мы должны смело взять на вооружение новые знаки, новые символы, ‘новую плоть’ для передачи слова <…> очень привлекательные для других» (Evangelii Gaudium, 167). Папа Франциск ожидает от Митинга дружбы народов в Римини новых перспектив для возрождения, потому что «уверенность веры выводит на путь и делает возможными свидетельство и диалог со всеми»: никто из него не исключён, ибо кругозор веры во Христа – это весь мир.



Источник: Vatican News