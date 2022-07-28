Встреча Папы с представителями властей и коренных народов в Квебеке (+ ФОТО)

27 июля в Квебекской крепости Святейший Отец встретился с генерал-губернатором Канады Мэри Саймон, премьер-министром Джастином Трюдо, представителями гражданских и религиозных властей, коренных народов и с дипломатическим корпусом. Обращаясь к ним с речью, Папа остановился на всем известном символе Канады – кленовом листе, связав с ним различные аспекты общественной жизни. Передает русская служба Vatican News.

Хотя клен появился в государственной символике сравнительно недавно, отметил Папа Франциск, эти деревья хранят память о многих поколениях, живших здесь задолго до прибытия колонизаторов. Коренные народы Канады извлекали из клена сок для изготовления питательного сиропа, поэтому клен напоминает о трудолюбии местных индейцев, об их умении слушать Бога, других людей и природу, умении созерцать.

Святейший Отец вновь попросил прощения за зло, совершенное многими христианами по отношению к коренным народам Канады, и выразил признательность за усилия канадцев в процессе примирения и исцеления, в частности, посредством Комиссии по делу правды и примирения.

Говоря о «колонизаторском менталитете», нанесшем тяжкий ущерб коренному населению, Папа упомянул и об «идеологической колонизации» и о «культуре отмены», оценивающей прошлое только на основе некоторых актуальных категорий. Эти феномены создают «культурную моду, которая приводит к единообразию, делает все одинаковым, не терпит различий и сосредоточена только на настоящем моменте, на потребностях и правах индивидуумов, часто пренебрегая долгом по отношению к самым слабым и хрупким: беднякам, мигрантам, старикам, больным и рождающимся детям».

Возвращаясь к символике кленового листа, Папа Франциск сказал, что во времена войны солдаты использовали эти листья для лечения ран.

«Сегодня мы вновь нуждаемся в том, чтобы успокоить боль, вызванную экстремизмами противостояния, и лечить раны ненависти».

Папа процитировал свидетельницу Шоа Эдит Брук: «У мира есть свой секрет: никогда не испытывать ни к кому ненависти. Если мы хотим жить, ни в коем случае нельзя ненавидеть».

«Не нужно делить мир на друзей и врагов, отдаляться и вооружаться до зубов: не гонка вооружений и не стратегии сдерживания принесут мир и безопасность. Необходимо помешать народам снова попасть в ловушку чудовищных холодных войн расширенного масштаба. Нужна креативная и дальновидная политика, которая сумеет выйти из схем частичных интересов и дать ответ на глобальные вызовы».