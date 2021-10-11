Встреча Апостольского нунция в РФ Джованни Д’Аниелло с представителями религиозных конфессий и властей города Новосибирска и области (+ ФОТО)

Состоявшаяся в субботу утром 9 октября 2021 г. неформальная встреча Апостольского нунция в РФ архиепископа Джованни Д’Аниелло с представителями российского католического епископата, других религиозных конфессий и властей города Новосибирска и области, стала первым аккордом торжеств, посвященных 30-ой годовщине восстановления структур Католической Церкви в России, задавая тон всему последующему празднованию.

На встрече с Апостольским нунцием, проходившей в помещении Библиотеки Курии Преображенской епархии, присутствовали католические иерархи – ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт, ординарий Епархии Святого Иосифа в Иркутске епископ Кирилл Климович, вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин, митрополит Минско-Могилевский на покое архиепископ Тадеуш Кондрусевич (Республика Беларусь), секретарь Апостольской нунциатуры в РФ монсеньор Петр Тарнавски, канцлер Курии Минско-Могилевской архиепархии священник Дмитрий Пухальский; а также представитель митрополита Новосибирского и Бердского Никодима (РПЦ) иерей Максим, пропст Западной Сибири Евангелическо-Лютеранской Церкви Урала, Сибири и Дальнего Востока пастор Владимир Виноградов, председатель Совета лютеранской общины г. Новосибирска Мария Генеберг, председатель Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман города Новосибирска и Новосибирской области» Рафаиль Савельевич Сулейманов, координатор проектов благотворительного фонда Renovabis Бурхард Ханеке, начальник отдела Мэрии города Новосибирска по взаимодействию с религиозными организациями и национально-культурными автономиями и организациями Марина Николаевна Терентьева и представитель Правительства Новосибирской области.

Общение проходило в теплой дружественной обстановке. Ряд его наиболее запоминающихся моментов – в фоторепортаже ТВ «Кана»: