Всероссийская встреча молодёжи пройдёт в августе в Петербурге

Всероссийская встреча молодёжи пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 27 августа. Она приурочена к Всемирным дням молодёжи в Лиссабоне, которые пройдут в первую неделю августа. Встречи имеют одинаковый девиз: «Встав же, Мария с поспешностью пошла».

Задумка организаторов в том, чтобы превратить две эти встречи в одно непрекращающееся паломничество. Небольшая группа ребят из России отправится в Лиссабон в начале августа, а затем они передадут свидетельство тем молодым людям, которые примут участие во встрече в Санкт-Петербурге. Те же, в свою очередь, передадут это свидетельство в своих приходах и общинах по всей России.

Так как тема встречи связана с евангельской историей посещения Марией Елизаветы, паломничество участников начнется в приходе Посещения Марией Елизаветы в Петербурге. В нём пройдёт Месса открытия и вечер знакомств. В последующие три дня программа будет состоять из катехизации в первой половине дня и посещения католических приходов города – во второй половине.

Катехизация, основанная на материалах, полученных из Лиссабона, будет проходить в малых группах по 30 человек в разных местах по методике Синодального процесса. Катехизации предполагают активное участие молодых людей и обсуждение актуальных тем, которые предлагает Церковь, желая услышать их мнение.

Во второй половине дня принимать участников встречи будут разные приходы Петербурга. В них ребята будут собираться все вместе после работы в группах, чтобы участвовать в программе, предложенной приходом, и совместно совершать Литургию.

Вечерняя программа будет отличаться день ото дня. Так, в один из дней планируется вечер общения, который даст ребятам возможность как свободно пообщаться друг с другом, так и поиграть вместе или узнать что-то интересное. В другой вечер ребята примут участие в молитве Тэзе, у них будет время для исповеди, духовных размышлений и созерцательной молитвы.

Важнейшей частью программы должен стать телемост с Папой Франциском, который предварительно подтвердил свою готовность встретиться онлайн с участниками Всероссийской встречи молодёжи. Однако организаторы всё ещё ждут подтверждения от секретариата Святейшего Отца о том, в какой конкретно день будет организована эта встреча. По содержанию она предполагает несколько свидетельств со стороны молодых людей и затем – заключительное слово и наставление Папы.

В последний день участники подведут итоги встречи и примут участие в заключительной Святой Мессе, которая станет своего рода отправлением на миссию, в их родные приходы и города.

Согласно данным организаторов, для участия во Всероссийской встрече молодёжи записался 351 человек из четырех епархий, из 54 городов России. Кроме того ожидаются отдельные гости из других стран. Всего во встрече должны принять участие около 400 молодых людей. Проживать они будут в приходах и в семьях петербургских католиков. Сопровождать их будут все пять российских епископов, ответственные за работу с молодёжью священники и монашествующие, а также члены Молодёжного центра Архиепархии.



Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве