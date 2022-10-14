Папа направил послание членам Федерации епископских конференций Азии по случаю проходящей с 12 по 30 октября встречи в Бангкоке

Папа Франциск направил видеопослание членам Федерации епископских конференций Азии, созданной в 1970 году после визита на континент святого Павла VI, передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима отмечает, что его предшественник смог тогда познакомиться с ситуацией на континенте, населённом «огромными массами людей, в основном состоящими из молодёжи, и Азия была признана домом разнообразных культур и религий». Эти многочисленные жители пробуждались от фатализма к жизни, достойной человека; также пробуждалась молодёжь – «идеалистичная, сознательная, обеспокоенная, нетерпеливая и беспокойная»; «пробуждались общества-носители разнообразных культур, чтобы стать подлинным сообществом народов».

По словам Папы Франциска, это указывает на призвание Церкви в Азии быть «подлинной Церковью бедных и молодых, находящейся в диалоге с азиатскими собратьями из других религиозных деноминаций».

Святейший Отец заверил участников собрания Федерации поместных епископатов в своей духовной близости и поддержке их «усилий в деле братства и предстоящего обмена идеями».

«Важно, чтобы региональные конференции собирались с определённым усердием, ведь таким образом Церковь формируется, укрепляется на своём пути, и основной вопрос заключается в следующем: что именно Святой Дух говорит азиатским Церквам? Именно на этот вопрос вы должны ответить».

Папа Франциск выразил пожелание, чтобы миряне реализовывали своё Крещение и собственную миссию в Церкви, чтобы уважались особенности каждого верующего, «ибо Вселенская Церковь не единообразна: будучи универсальной, она уважает специфику каждой поместной Церкви».