Впервые в истории Папа Римский посещает Королевство Бахрейн (+ ФОТО)

3 ноября в 16 часов 36 минут по местному времени самолёт со Святейшим Отцом на борту приземлился на авиабазе Сахир, расположенной примерно в пяти километрах от города Авали. Передает русская служба Vatican News.

После приветственной церемонии с участием местного апостольского нунция монсеньора Юджина Мартина Наджента Епископ Рим отправился в Королевский дворец Сахир, резиденцию Его Величества Хамада ибн Исы Аль Халифы. Здесь Папа встретился с монархом, наследным принцем и премьер-министром. На закрытой встрече в Зелёном зале присутствовал госсекретарь Святейшего Престола и его заместитель, секретарь по связям с государствами и международными организациями, апостольский нунций и секретарь апостольской нунциатуры.

Следующим событием программы стала встреча Папы Франциска с представителями власти, гражданского общества и дипломатического корпуса в Королевском дворце Аль-Сахир, расположенном в области пустыни Сахир, на севере от селения Заллак, где обычно проходят автомобильные гонки.

Святейший Отец поблагодарил Его Величество Хамада ибн Ису Аль Халифу за любезное приглашение и обратился с дружеским приветствием ко всем жителям королевства – «к каждому верующему, к каждому человеку и к каждой семье, которую Конституция Бахрейна определяет как ʺкраеугольный камень обществаʺ».

В Бахрейне, отметил Папа, пересекаются древность и современность, история и прогресс, а люди разного происхождения составляют оригинальную «мозаику жизни». Папа остановился на символе Бахрейна – многовековом «древе жизни», которое выстояло в пустыне несмотря на скудость воды. «Кажется невозможным, чтобы дерево могло стоять так долго и процветать в подобных условиях»: вероятно, его загадка кроется в корнях, которые углубляются на десятки метров, черпая от подземных источников вод. Для Бахрейна этими корнями стало исследование и увековечение своего прошлого. Корни Бахрейна восходят к древнему царству Дильмун, на его территории люди живут уже более 4,5 тысячелетий, и оно всегда было местом встречи различных народностей. Именно это – источник живой воды, благодаря которому богатство Бахрейна отражается в этническом и культурном разнообразии, в мирном сожительстве и традиционном гостеприимстве. Это разнообразие не уравнивает, а включает, подчеркнул Папа Франциск.

«Это очень важно в наше время, когда исключительная замкнутость на себе и на собственных интересах мешает понять незаменимую важность совместной жизни».

Многонациональность Бахрейна свидетельствует, что «и в наше время можно и нужно жить вместе, и хотя глобализация уже очевидна, до сих пор люди во многом незнакомы с ʺдухом деревниʺ — гостеприимством, радушием, братством. Напротив, мы с тревогой констатируем масштабный рост взаимного равнодушия и подозрительности, распространение соперничества и противостояний, которые, казалось, уже преодолены, проявления популизма, экстремизма и империализма, которые подрывают безопасность всех».

Папа Франциск с большим одобрением отозвался о традиции проводить в Бахрейне международные конференции и встречи, сосредоточенные в особенности на теме уважения, терпимости и религиозной свободы. Эти темы признаны Конституцией Бахрейна, утверждающей недопустимость дискриминации на основе пола, происхождения, языка и вероисповедания. Все это должно постоянно осуществляться на практике, отметил Папа и упомянул об основоположном праве на жизнь и необходимости «гарантировать его всегда, даже в отношении тех, кто наказан, — недопустимо лишать их жизни».

В Бахрейне, продолжил Папа, около половины населения – иностранцы, работающие на благо этой страны. Королевство привлекательно для рынка труда, отметил Папа, говоря о всемирном кризисе труда и о необходимости обеспечить всем безопасные и достойные условия труда, содействующие культурному и духовному росту человека.

Древо жизни – продолжил Святейший Отец – напоминает о призвании каждого человека создавать благоденствие. Однако, вопреки этому призванию, сегодня мы видим все больше смертельных угроз:

«Я имею в виду прежде всего чудовищную и бессмысленную реальность войны, которая повсюду сеет разрушение и истребляет надежду. На войне проявляется худшая сторона человека: эгоизм, насилие и ложь. Это так, потому что война – каждая война – представляет собой также смерть истины. Давайте отвергнем логику оружия и переменим курс, превратив значительные военные расходы в инвестиции для борьбы с голодом, недостатком медицинских служб и образования».

Папа особым образом упомянул о Йемене, истерзанном забытой войной:

«Как и любая другая война, она не приведет ни к какой победе, но лишь к жестоким потерям для всех».

В конце своей речи к общественности Бахрейна Папа сослался на декларацию Королевстваю, в которой религия названа «благословением для всего человеческого рода» и основой для мира во всем мире.

«Я нахожусь здесь как верующий, как христианин, как человек и паломник мира, потому что сегодня как никогда мы повсюду призваны серьезно потрудиться во имя мира».