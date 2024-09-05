Возвещать Христа в Индонезии. Встреча Папы с поместной Церковью (+ ФОТО)

Евангелизация культуры и инкультурация Евангелия, о которых Папа упоминал на недавней встрече с Департаментом евангелизации, — это, несомненно, приоритет для поместной Церкви в Индонезии, для которой диалог с культурой и межрелигиозное общение стали пастырской повседневностью. Передает русская служба Vatican News.

Во время встречи с местным духовенством, монашествующими и катехизаторами, которая состоялась 4 сентября в кафедральном соборе Джакарты, Святейший Отец особым образом отметил «устремленность к единству и к мирному сожительству», присущую церковной общине, и сослался при этом на традиционные принципы индонезийской доктрины Панкасила. С этими принципами перекликается девиз апостольского визита Папы в страну — «Вера, братство, сострадание»: эти три добродетели прекрасно отражают путь Католической Церкви в Индонезии, которая представляет вполне осязаемое меньшинство — более 8 миллионов человек.

Папа пригласил представителей Церкви подумать о том, что вера в местном контексте означает особым образом признательность Богу за несметные ресурсы: они могли бы стать причиной для самодовольства, но вера побуждает смотреть на них как на дары, на знаки Божественной любви.

Для Церкви в Индонезии особой ценностью является также братство, основанное на признании взаимного равенства в многообразии. «Возвещать Евангелие не значит навязывать или противопоставлять свою веру вере других людей, но дарить радость, делиться радостью от встречи с Христом», — пояснил Папа Франциск. При этом важно достичь всех людей, также и посредством перевода священных текстов и учительства Церкви на индонезийский язык.

Третья добродетель, важная для индонезийской Церкви, — это сострадание. «Оно заключается не в раздаче милостыни нуждающимся братьям и сестрам, в то время как мы смотрим на них свысока, — пояснил Папа, — а, напротив, в сближении с другими, отказе от всего, что может помещать нам склониться, и по-настоящему войти в контакт с тем, кто на земле, чтобы поднять его и вернуть надежду».

В конце встречи Папа воспроизвел слова из Псалма 96, которые когда-то Иоанн Павел II, посещая Джакарту, произнес в качестве пожелания для индонезийского духовенства и монашествующих: «Да веселятся многочисленные острова».

«Я возобновляю для вас это увещание и прошу вас продолжать свою миссию с силой веры, с открытостью ко всем в духе братства, приближаясь к каждому с состраданием», — сказал в заключение Святейший Отец.