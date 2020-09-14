«Вот Матерь твоя» (+ ФОТО)

«Вот Матерь твоя» (+ ФОТО)

Сентябрь 14, 2020

Католические общины в России всё активнее выходят из карантина, вызванного продолжающейся пандемией коронавируса. Так в субботу 12 сентября в монастыре Братьев Меньших Конвентуальных в Москве его насельники вместе с пришедшими на верующими отметили Святейшего Имени Марии. Об этом событии рассказывает наш внештатный корреспондент . Фото автора.

Субботний вечер в монастыре Братьев Меньших Конвентуальных в Москве, в часовне идут последние приготовления к богослужению – отец Петр Корнелюк зажигает свечи в алтаре и перед Будславской иконой Божией Матери, прихожане занимают места, проходит спевка перед началом Святой Мессы под руководством отца Петра, и вот, звук колокольчика оповещает о начале богослужения. Часовня не может вместить всех желающих, люди стоят даже в дверях и притворе: ведь сегодня здесь празднуют Святейшее Имя Марии.

Святую Мессу на этот раз служат на белорусском языке, но на богослужение пришли не только представители белорусской диаспоры в Москве, но и другие люди, те, кому близка белорусская культура и язык. Предстоятельствующий на богослужении отец Петр Корнелюк читает Евангелие. То ли из-за того, что ты слушаешь чтение на неродном для тебя языке, то ли из-за того, что очень проникновенно звучит голос священника, но библейские образы очень отчетливо проступают перед моим мысленным взором. И это ощущение лишь усиливается эмоциональной проповедью священника. Он говорит о том, что мы сегодня собрались на празднование именин нашей Небесной Матери. «Почему мы называем Ее своей Матерью? – вопрошает отец Петр. – Всё просто: Иисус поручает Марию, Свою Матерь, стоящему у подножия Его креста Иоанну: ‘Вот Матерь твоя’, – говорит Он, обращаясь к апостолу, но с этими же словами Иисус обращается и к каждому из нас, поручая нам Марию, и поручая нас Марии. Глядя сегодня на образ у алтаря – Будславскую икону Божией Матери, мы вспоминаем наших матерей, которые дали нам жизнь, которые опекали нас, учили нас. А может быть кто-то, всматриваясь в икону, вспоминает свое паломничество в Будславский санктуарий Божией Матери или видит Деву Марию, отправившуюся в дальнее путешествие в горную страну на помощь Елизавете, ожидавшей ребенка. А может быть, Мария сегодня идет в горную страну нашего собственного сердца. Сердца, которым мы беседуем с Богом; сердца в котором мы принимаем Ее и Господа; сердца, в котором доселе звучат слова, произнесенные некогда Марией: ‘Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге Спасителе Моем’. Как прекрасно, если мы в своем сердце, вслед за Марией, повторяя слова ‘величит душа моя Господа’, будем радоваться и утешаться Господом, ибо только Бог дает нам покой, дает нам утешение. Через наше сердце мы обращаемся к Господу с нашими просьбами и молитвами».

Слова, сказанные отцом Петром в проповеди, задали направление нашей совместной молитве о нашей Церкви, о наших священниках, о наших братьях и сестрах, а также нашей личной молитве в личных намерениях и, конечно же, в наших ходатайственных прошениях за наших близких.

Святая Месса подходит к концу, но какой же праздник останется без подарков?! Отец Петр, как истинный францисканец, приготовил для Марии и для нас, участников богослужения, музыкальный подарок. Финальным аккордом, завершающим Святую Мессу, стала «Ave Maria», исполненная отцом Петром на своем альте. Этот инструмент, пока шло богослужение, терпеливо дожидался своего часа в пресвитерии, а когда смолкли его последние звуки, тишина храма взорвалась бурными аплодисментами.

Заключительное благословение священника, Святая Месса закончилась, но никто не спешит уходить домой. Празднование перемещается в Культурный центр францисканцев, где нас ожидают чай и дружеская беседа. И хотя в этот день вместе собрались люди малознакомые друг с другом или даже вовсе незнакомые, увидевшие друг друга впервые, говорящие на русском, белорусском и других языках, имеющие различные интересы, но после совместной молитвы и Святого Причастия у нас не осталось ни языковых, ни каких-либо иных барьеров, препятствующих нашему общению. Мы прекрасно понимали друг друга и у нас нашлось множество общих тем для обсуждения. Мы знакомились, рассказывали о себе, о своих друзьях и знакомых, делись добрыми воспоминаниями из своей жизни… Мы почувствовали себя членами одной большой семьи, которые собрались, чтобы отпраздновать именины своей Мамы.

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