Воскресный Angelus 25 июля. Папа о логике дарения и детях, умирающих от голода

Делиться своими талантами и даже тем малым, что мы имеем, призвал Папа Франциск в своем слове перед чтением молитвы Angelus. Он говорил о Божьей логике малости и дара, которая противостоит человеческой логике накопления и постоянного приумножения того, что мы имеем. Неспособность делиться с другими, отметил Св. Отец, приводит к тому, что каждый день в мире тысячи детей умирают от голода.

Размышляя над отрывком из Евангелия, предложенным литургией в семнадцатое рядовое воскресенье, — известном эпизоде умножения хлебов и рыб, — Святейший Отец отметил, что Иисус не создает хлеб и рыбу из ничего, по мановению руки, а использует для чуда то, что Ему принесли ученики: «’Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что это для такого множества?’ (ст.9). Это мало, почти что ничего, но Иисусу этого достаточно».

Папа обратил внимание на часто упускаемый из виду персонаж в этом Евангелии — мальчика, которого апостолы попросили поделиться с другими тем, что у него было из съестного. Папа отметил, что с человеческой точки зрения это нелогичное предложение, ведь зачем забирать у одного то, чего все равно не хватит, чтобы утолить голод всех. Но с помощью этого бескорыстного и потому героического дара Иисус может накормить всех:

«Это великий урок для нас, который говорит о том, что Господь может сделать многое с тем малым, что мы предоставляем в Его распоряжение. Хорошо бы каждый день задавать себе вопрос: «Что я могу принести Иисусу сегодня?». Он может сделать многое с нашей молитвой, с жестом милосердия по отношению к другим, даже с нашими страданиями, отданными на Его милость. Бог действует именно так: Он совершает великое, исходя из малого и бескорыстного».

Все великие герои Библии — от Авраама до Марии и сегодняшнего мальчика — демонстрируют эту логику малости и дара, отметил далее Папа:

«Логика дарения радикально отличается от нашей логики. Мы стараемся накапливать и увеличивать то, что имеем; Иисус же, напротив, просит отдавать, уменьшать. Мы любим прибавлять, нам нравятся прибавления; Иисус же любит вычитать, отнимать что-то, чтобы отдать другим. Мы хотим умножать для себя; Иисус ценит, когда мы делимся с другими. Любопытно, что в евангельских рассказах об умножении хлебов ни разу не встречается глагол «умножать». Более того, используемые глаголы имеют прямо противоположный знак: «преломлять», «давать», «раздавать» (ср. ст. 11; Мф 14,19; Мк 6,41; Лк 9,16). Но глагол «умножать» не используется. Настоящее чудо, говорит Иисус, — это не умножение, которое порождает гордыню и власть, а разделение, которое увеличивает любовь и позволяет Богу творить чудеса. Давайте стараться больше делиться. Давайте стараться идти по этому пути, которому учит нас Иисус».

Святейший Отец подчеркнул, что и сегодня умножение богатства без его справедливого распределения не решает проблем. В этом контексте он напомнил о трагедии голода, от которого особенно страдают дети:

«Было официально подсчитано, что каждый день в мире около семи тысяч детей в возрасте до пяти лет умирают из-за недоедания, потому что им не хватает самого необходимого для жизни. Перед лицом подобных возмутительных фактов Иисус обращается к нам с призывом (…): «Смелее, отдай то немногое, что у тебя есть, твои таланты и имущество, отдай их в распоряжение Иисуса и братьев. Не бойся, ничего не пропадет, ибо если ты делишься, Бог умножает. Избавься от ложной скромности, чувства недостойности, доверься. Верь в любовь, в силу служения, в силу бескорыстия»».

Завершая размышление, Папа воззвал к Пресвятой Богородице с просьбой «помочь нам открыть сердце к призывам Господа и к нуждам других людей».



Источник: Vatican News