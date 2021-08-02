Воскресный Angelus 1 августа. Папа: искать Бога бескорыстно

Недостаточно искать Бога, нужно также спросить себя о том, почему мы ищем Его: нет ли в наших поисках корыстного интереса, подчеркнул Папа Франциск перед чтением молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 1 августа 2021 года.

Епископ Рима посвятил размышления отрывку из Евангелия от святого Иоанна (6,24-35), в котором говорится о толпе людей, которые отправились на поиски Иисуса после того, как стали свидетелями чуда умножения хлебов, но не поняли смысла этого небесного знамения. «Они остановились на внешней стороне чуда и увидели лишь бренный хлеб, не сумев проникнуть в истинный смысл чуда», – сказал Святейший Отец, отметив, что эта сцена побуждает нас спросить себя, с какой целью мы ищем Господа и каковы мотивы нашей веры:

«Важно понимать это, потому что среди многих искушений, встречающихся в жизни, есть одно, которое можно назвать искушением идолопоклонства. Именно оно побуждает нас искать Бога из корыстных побуждений, для собственной пользы, для решения своих проблем, для того, чтобы иметь – благодаря Ему – то, что мы не можем получить своими силами. Но в этом случае вера остается поверхностной и даже – я позволю себе это слово – слишком наивной и сосредоточенной на чудесах: мы ищем Бога, чтобы утолить собственный голод, а потом, насытившись, забываем о Нём. В центре этой незрелой веры находится не Бог, а наши нужды. Я имею в виду наши интересы и многое другое, – отметил Папа Франциск. – Мы поступаем верно, представляя свои нужды Божьему сердцу, но Господь намного больше наших ожиданий, Он желает жить с нами, прежде всего, в отношениях любви. А настоящая любовь бескорыстна, она свободна: мы любим вовсе не для того, чтобы получить ответную услугу! Такой мотив назывался бы корыстью; и много раз в жизни мы действуем из корыстных побуждений».

Второй вопрос, который толпа задает Иисусу, может помочь нам: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» (ст. 28), продолжил Папа Франциск. «Это похоже на то, как если бы люди, побуждаемые Иисусом, сказали: ‘Что нам делать, чтобы очистить наши поиски Бога? Как нам перейти от магической веры, которая думает только о наших собственных нуждах, к вере, угодной Богу?’ И Христос показывает людям путь: дела Божьи состоят в том, чтобы принимать Того, Кого послал Отец, то есть принимать Его Самого, Иисуса. Это не добавление религиозных практик или соблюдение особых предписаний; речь идёт о принятии Христа, о Его принятии в нашу жизнь, об истории любви с Иисусом. Именно Он очистит нашу веру». Отношения с Господом Иисусом Христом выходят за рамки логики интересов и расчетов, подчеркнул Святейший Отец: они характеризуют не только наши отношения с Богом, но также обуславливают человеческие и социальные связи. В нашем стремлении удовлетворять свои потребности кроется опасность использовать людей и ситуации в своих целях, злоупотреблять ими. Нередко случается слышать о ком-то: «Он использует людей, а потом забывает о них». «Использовать человека в своих целях – это зло. А общество, которое сосредоточено на интересах, а не на людях, не способно порождать жизнь», – подчеркнул Святейший Отец.

Евангелие призывает нас заботиться не только о материальном хлебе для утоления голода, но принять Иисуса как хлеб жизни, отметил Папа Франциск, призвав христиан постоянно учиться любить друг друга, бескорыстно и без расчёта, щедро и с огромным сердцем.

После богородичной молитвы Епископ Рима обратился с приветствием к верным из Рима и к паломникам, которые прибыли из разных стран на главную ватиканскую площадь. Святейший Отец также приветствовал верных из Перу, где только что прошли выборы: «У вас новый президент, пусть Господь всегда благословляет вашу страну».



Источник: Vatican News