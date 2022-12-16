Восемь новых послов при Св. Престоле встретились с Папой Римским (+ ФОТО)

15 декабря Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане новых чрезвычайных и полномочных послов, аккредитованных при Святейшем Престоле: из Белиза, с Багамских островов, из Таиланда, Норвегии, Монголии, Нигера, Уганды и Судана. Передает русская служба Vatican News.

Дипломаты вручили Епископу Рима свои верительные грамоты, после чего Папа Франциск обратился к ним с речью, заверяя в молитве и всецелом содействии со стороны Государственного секретариата и департаментов Римской Курии. В наши дни, отмеченные «проблемами глобального кризиса здравоохранения и насильственными конфликтами», нужны «согласованные действия всей семьи народов и работа дипломатии»: только так можно защитить достоинство и права человека, содействовать справедливости, примирению и диалогу во имя прочного мира, «заботясь об общем доме как о драгоценном даре для нас самих и для будущих поколений».

Работа новых послов при Святейшем Престоле, отметил Папа, начинается в период многих нарушений международного права и фрагментарной Третьей мировой войны, поэтому «все мы призваны проявлять большую бдительность и откликнуться на призыв быть миротворцами». Для этого каждый из народов может опираться на своё уникальное и «обширное наследие исторических, интеллектуальных, технологических, художественных и культурных ценностей»; креативность и таланты дипломатов – это «дары, которые можно поставить на служение всему миру».

Среди насущных проблем сегодняшнего мира, затрагивающих основные права человека, Папа отметил отсутствие доступа к питьевой воде, продовольствию и базовому здравоохранению; обеспечение образования и достойной работы для всех. Святейший Отец напомнил о «больных, инвалидах, молодых людях – особенно девушках, – у которых нет достаточных возможностей для реализации своего потенциала»; о бедных, которые рискуют оказаться «отверженными, забытыми или даже намеренно лишёнными возможности полноценного участия в жизни своих сообществ».

Дипломаты могут «помочь пролить свет на самые тёмные уголки нашего мира, привлечь внимание к тем, кто находится на окраинах, дать голос тем, у кого нет голоса или кого принуждают к молчанию», подчеркнул в конце обращения Папа Франциск и преподал новым послам, их семьям и согражданам апостольское благословение.