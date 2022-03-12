Волынская миссия мира кардинала Краевского

Продолжая миссию солидарности с украинским народом, вверенную Святейшим Отцом, 11 марта Папский элемозинарий кардинал Конрад Краевский посетил два прихода в городе Ровно на северо-западе Украины, встретившись с беженцами. Сообщает русская служба Vatican News.

В римско-католическом приходе Св. Иоанна Павла II Папский элемозинарий возглавил экуменический молебен о восстановлении мира в стране. В нём приняли участие митрополит Львовский архиепископ Мечислав Мокшицкий, епископ Луцкий Виталий Скоморовский, представители религиозных общин и городских властей, местные прихожане и члены неокатехуменальных общин.

В обращении к участникам молебна ватиканский иерарх выразил близость Папы Франциска к страждущему украинскому народу и вместе с ровенчанами разделил молитву Вселенской Церкви о прекращении военных действий.

Днём ранее Папский элемозинарий посетил пограничный городок Раву-Русскую, где местный центр Caritas-Spes Львовской архиепархии стал одним из пунктов приёма и распределения гуманитарной помощи, а также местом временного пребывания для людей, ожидающих пересечения границы с Польшей. Там кардинал Краевский присоединился к разгрузке очередной гуманитарной помощи, отправленной польскими друзьями Украины.