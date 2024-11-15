Волнующая встреча Папы с израильтянами, бывшими заложниками в Газе (+ ФОТО)

Волнующая встреча Папы с израильтянами, бывшими заложниками в Газе (+ ФОТО)

Ноябрь 15, 2024

14 ноября в Ватикане, в Зале библиотеки Апостольского дворца, встретился с группой израильтян, которые находились в заложниках в секторе после нападения 7 октября 2023 года, сообщает русская служба Vatican News.

Всего на частную аудиенцию к Папе Франциску пришли шестнадцать человек – десять женщин, четверо мужчин и двое детей. Все они держали перед собой таблички с именами и портретами родных, которые все еще находятся в плену, и с призывом вернуть всех домой. На табличках был изображен также логотип «Форума семей заложников и пропавших без вести» — координационной группы для родственников тех, о ком нет новостей уже больше года.

Посольство Израиля при Святейшем Престоле заявило, что это была «волнующая» , посредством которой Папа Франциск проявил близость к заложникам, а также обязательство по освобождению тех, кого до сих пор держат в плену в секторе Газа.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна