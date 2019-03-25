Во всех храмах православной Кузбасской митрополии вознесли молитвы о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

25 марта 2019 года исполнится год со дня пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерове. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Во вторую субботу Великого Поста устав Православной Церкви предполагает сугубое поминовение почивших христиан, поэтому было принято решение именно в этот день совершить панихиды по погибшим. 23 марта на заупокойных богослужениях о жертвах страшного пожара молились во всех православных храмах Кузбасса.

В Знаменский кафедральный собор в Кемерове были приглашены родственники погибших. Также в главный храм Кемеровской епархии прибыли губернатор Кемеровской области С.Е. Цивилев, главный федеральный инспектор по Кемеровской области И.В. Колесников, член Совета Федерации ФС РФ А.В. Синицын, глава города Кемерова И.В. Середюк. По окончании Божественной Литургии митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх обратился к собравшимся в храме со словом, в котором призвал помнить о жертвах пожара, молиться о них Богу, имея надежду на их спасение и вечную жизнь во Христе.

Затем началась панихида, которую совершили митрополит Аристарх, епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир. Архипастырям Кузбасской митрополии сослужили: настоятель Знаменского кафедрального собора протоиерей Александр Гусаков, ключарь собора протоиерей Виталий Макаров, секретарь Новокузнецкого епархиального управления священник Александр Платицын, протоиерей Александр Орлов, священники Владимир Хить, Александр Гулевский, Иоанн Павлюк, Михаил Пышинский, Петр Хить, Димитрий Саломатов, диаконы Вячеслав Ланский, Аркадий Тишкин, Серафим Прокудин и Вячеслав Соболев. Богослужебные песнопения исполнил Архиерейский хор Знаменского кафедрального собора (регент Ж.В. Чеботарева).

После богослужения для родственников погибших был организован поминальный обед в соборной трапезной, в котором также приняли участие архиереи и глава региона. Перед началом трапезы была возглашена «Вечная память» всем погибшим при пожаре. Во время обеда С.Е. Цивилев отметил, что региональная власть заинтересована в том, чтобы все, кто виновен в случившейся год назад трагедии, понесли наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации. Также губернатор рассказал о ходе строительных работ на месте «Зимней вишни» и поделился планами развития Кузбасса на ближайшие годы.

По окончании трапезы губернатор, архиереи и родственники посетили место трагедии, где возложили цветы к мемориальному камню. После возвращения в соборный комплекс у каждого желающего была возможность лично пообщаться с губернатором региона и главой Кузбасской митрополии.



Источник: Патриархия.ru