Во время зимних каникул детей из новосибирских приходов ждут на «Каникулы с Богом»

Добрый день! 👋🏼

С радостью спешим сообщить о том, что на базе Епархиального Католического Детского Центра в дни школьных каникул будут проводиться «Каникулы с Богом» для детей Новосибирских приходов!

Приглашаем детей и подростков в возрасте от 7 до 13 лет. 👧🏻🧒🏼

Место проведения: Детский Досуговый Центр им. Гертруды Детцель (ул. Максима Горького, 100 ⛪).

Время проведения:

пн. 03.01 — с 11.00 до 17.00

вт. 04.01 — с 11.00 до 17.00

ср. 05.01 — с 11.00 до 17.00

чт. 06.01 — с 18.00 до 10.00 (ночёвка-квест😉)

Стоимость пожертвования за участие на все дни — 500 ₽ с человека.

Подать заявку на участие можно по телефону +7 913 757-20-22



Заведующая Детским Центром — Екатерина Колесникова