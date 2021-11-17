Во время общей аудиенции Папа напомнил о критической ситуации сотен итальянских рабочих

В конце общей аудиенции Папа Франциск напомнил о критической ситуации сотен рабочих из итальянского города Борго Вальбеллуна и его окрестностей; они рискуют оказаться на улице из-за закрытия предприятий. Участников демонстраций протеста поддержали местные профсоюзы и духовенство.

Обращаясь к паломникам в Зале Павла VI, Святейший Отец сказал:

«Перед лицом мучительных проблем (рабочих) я выражаю им свою близость, присоединяясь к епископам и приходским священникам этого региона. Настоятельно призываю, чтобы в этой ситуации, а также в других подобных ситуациях, ставящих многие семьи в тяжёлое положение, возобладала не логика выгоды, а целесообразность справедливого и солидарного распределения. Человек и его достоинство всегда должны быть в центре каждого трудового вопроса. Когда нельзя заработать на хлеб, человек лишается достоинства! Мы должны много молиться об этих людях».

Также Папа напомнил о Первом национальном дне молитвы о жертвах злоупотреблений, который будет проходить 18 ноября в Италии под эгидой поместного епископата.

«Я надеюсь, что эта инициатива станет благоприятной возможностью для размышлений, привлечения внимания и молитвы в поддержку человеческого и духовного исцеления жертв. Важнейшей обязанностью ответственных за воспитание в семьях, приходах, школах, местах отдыха и занятий спортом является защита и уважение доверенных им подростков и детей, потому что именно там происходит большинство злоупотреблений».



Источник: Vatican News