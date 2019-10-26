Во Флориде католическая епархия совместно баптистами смогли снизить число разводов на 20%

Совместная кампания католической епархии и баптистов по восстановлению семьи сократила количество разводов на 20%. В Джексонвилле, штат Флорида, произошло нечто беспрецедентное. Баптистская ассоциация Джексонвилля и местная католическая епархия объединили свои усилия, чтобы стать спонсорами крупной программы просвещения и укрепления браков в округе Дувал, сообщает Седмица со ссылкой на Christian Post.

В течение трех лет организация «Инициатива ‘культура свободы’» (COFI) работала с 50 протестантскими и католическими церквями и более 40 местными некоммерческими организациями, чтобы охватить около 50 000 человек в Джексонвилле. Томми и Сондра Дэвис — одна из пар в Джексонвилле, чей брак был спасён в результате кампании. Томми говорит, что он был «на 99 процентов вне брака», когда консультант Live the Life, главного некоммерческого партнёра COFI, убедил его и его жену принять участие в мероприятии по укреплению брака под названием Hope Weekend. «Эти выходные не просто спасли наш брак, — говорит Сондра. — Это изменило нашу жизнь».

С 2016 по 2018 год, когда кампания шла полным ходом, уровень разводов в округе Дувал упал более чем на 20 процентов, что значительно больше, чем в Соединённых Штатах в целом. Учёные не могут окончательно прийти к заключению, что именно эта кампания привела к снижению числа разводов в Джексонвилле, но были поражены, что повышение стабильности семей в Джексонвилле за годы «Инициативы ‘культура свободы’» было больше, чем увеличение стабильности семей, которое наблюдалось в подавляющем большинстве других крупных округов в Соединённых Штатах». В период с 2016 по 2018 годы в кампании каждый год принимали участие более 11 000 человек. Одним из главных факторов успеха в Джексонвилле было использование рекламы, которая включала в себя рекламные щиты, светские и религиозные радиопередачи и специальный веб-сайт кампании.

«Мы старались донести до людей идею о том, насколько важно инвестировать в свой брак на любом этапе отношений, —объясняет Деннис Стойка, председатель Live the Life. — Мы постоянно говорили парам, что никогда не бывает слишком рано или слишком поздно принимать участие в программе по укреплению брака».

Упомянутая инициатива заключает в себе уникальные возможности для поддержки и оздоровления браков: предоставлять парам четкое видение того, каким брак может и должен быть; поддерживать пары через программы и отношения; обучать здоровым навыкам брака и поощрять это. Среди программ были ночные свидания и уик-энды для пар. Жизнь и браки в Джексонвилле продолжают трансформироваться благодаря постоянным усилиям церквей и некоммерческих проектов.