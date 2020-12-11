Власти Петербурга не видят смысла в проведении ковидных рейдов по храмам

Смольный не станет проверять храмы и церкви Северной столицы на соблюдение правил COVID-безопасности. Об этом заявил глава Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александр Ситов.

Правительство Петербурга не намерено проводить жесткие проверки соблюдения коронавирусного режима в церквях. «Церковь у нас отделена от государства. Конечно же, все разработанные нами стандарты безопасности учитываются, в том числе и в зоне общественных мероприятий, проводимых в церквях. К счастью, мы обладаем информацией, что в церковном сообществе эти стандарты восприняты, все выполняется, все меры предпринимаются», — отметил Ситов 10 декабря в ходе онлайн-брифинга.

Он сообщил, что РПЦ соблюдает все стандарты и противокоронавирусные меры и не является злостным нарушителем в отличии от петербургских баров.

«Как вы представляете себе Следственный комитет в церкви? Тем более, они все-таки не являются злостными нарушителями. Следственный комитет пошел в те объекты, в которых сначала не было проверок. Был мониторинг, что там ничего не выполняется, фиксировались административные правонарушения. Потом туда приходили с обычной полицией, и только на четвертый-пятый раз приходил Следственный комитет. Как можно с церковью сравнивать? Никакой связи здесь даже близко не существует», — добавил он.

Напомним, 4 декабря, в день когда вступили в силу новые ограничения в связи с пандемией коронавируса, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий провел Божественную литургию в Казанском соборе, где, по оценкам участников, собралось больше допустимых 50 человек. Однако уже 6 ноября митрополит обратился к сотрудникам храмов и прихожанам и призвал их соблюдать все требования, предписанные властями, врачами и Роспотребнадзором.

В Петербурге с 30 декабря до 10 января закрываются музеи, театры, запрещаются автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях численностью более 50 человек. С 25 декабря до 10 января рестораны будут работать только до 7 вечера, а с 30 декабря до 3 января они закрыты. Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин отмечал, что сокращение числа участников публичных мероприятий до 50 касается и богослужений, и городская администрация ожидает от РПЦ соответствующего постановления. Однако РПЦ пока его не выпустила.