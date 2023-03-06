Власти Никарагуа запретили проводить уличные Крестные ходы во время Великого поста и Страстной недели

Власти Никарагуа запретили проводить уличные Крестные ходы во время Великого поста и Страстной недели, передает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Местные СМИ сообщили, что правительство запретило давнюю традицию Крестных ходов во время Великого поста и Страстной недели. Как уточнил в интервью никарагуанской газете La Prensa отец Уиндер Моралес из епархии Гранадской, «в этом году нам дозволили совершать только вокруг собора Крестные ходы, которое мы традиционно совершаем на улицах по пятницам Великого поста». Церковный источник в Манагуа подтвердил журналисту La Prensa, что «после службы в пепельную среду прибыли мирские власти и уведомили нас, что по соображениям безопасности нам не разрешают совершать уличные Крестные ходы».

Газета Nicaragua Actual опубликовала расшифровку аудиозаписи наставления епископа Леонского Рене Сандиго, объясняющему священникам, как следует совершать Крестные ходы. «Власти уже известили многие приходы, что Крестные ходы можно совершать только внутри [храмовой территории] или в атриуме [центральном зале] церкви, а в другие приходы пока не приходили с этой вестью, – говорит епископ. – Поэтому предпочтительнее и лучше, чтобы мы все крестились внутри церкви или в атриуме, дабы сохранять это приобщение, а также потому, что может случиться так, что некоторых известят с опозданием, либо они могут забыть или не подчиниться. Я думаю, что сейчас такие времена, когда мы можем еще раз прочувствовать всей душой эти прекрасные образы Господни на пути к Голгофе и глубоко пережить их. Да благословит вас всех Бог, и пусть этот Великий пост позволит нам возвыситься в вере».

Епископ Сандиго – единственный никарагуанский епископ, проголосовавший на выборах 7 ноября 2021 года, когда все остальные демонстративно воздержались. Эти выборы позволили Даниэлю Ортеге остаться у власти четвертый срок подряд. Согласно отчету избирательной комиссии, он набрал 75% голосов, однако при этом семь кандидатов от оппозиции оказались в тюрьме. Ортега занимает пост президента более 16 лет, с января 2007 года.

Сотни верующих приняли участие в Крестном ходе, который прошел вокруг кафедрального собора Манагуа в пятницу 24 февраля. Архиепархия Манагуа опубликовала фотоотчеты Крестных ходов, свершившихся в ее приходах – оказалось, что некоторые из них прошли вне храмов и даже на улицах, несмотря на запрет.

Сильвио Баес, вспомогательный епископ Манагуа, обвиненный в пособничестве цветным революционерам и удалившийся в изгнание в Соединенные Штаты, осудил этот новый запрет правительства Ортеги. «Диктатура в Никарагуа запретила Крестные ходы на улицах, – сокрушается прелат в Twitter. – Чего они не могут предотвратить, так это победу Распятия Христова, которая проявляется в каждом акте солидарности, в каждом сражении за правду и справедливость, в каждом усилии защитить человеческое достоинство».