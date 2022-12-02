Владыка Иосиф Верт встретился с зам. Генеральной настоятельницы Конгрегации Сестёр Служительниц Святого Духа

Во вторник, 29 ноября 2022 г., Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт встретился с группой монахинь, представляющих в России Миссионерскую Конгрегацию Сестёр Служительниц Святого Духа.

В этой Конгрегации около 3 700 сестёр 51 национальности. Более 350 общин в 37 странах мира связаны между собой в единое сообщество. В нашей Преображенской епархии Сёстры Служительницы Святого Духа несут миссионерское послушание в городе Кемерово и других пастырских точках Кузбасса. Сёстры этой конгрегации служат также в Тамбове, Иркутске и Абакане (в этом городе сегодня располагается резиденция региональной настоятельницы).

Вместе с сёстрами-монахинями из России в гостях у Владыки побывала сестра, представляющая Генеральную настоятельницу их Конгрегации — в настоящее время она совершает визитацию по всему Российскому региону.

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Некоторыми подробностями об этой встрече поделилась с нашими читателями настоятельница монашеской общины в г. Кемерово с. Юлиана Гостковска, SSpS:

– Поводом для общения с Владыкой стало, в первую очередь, то обстоятельство, что к нам из Рима приехала член Генерального Совета нашей конгрегации сестра Михаелин Эмилия Бупу SSpS. Она является заместителем нашей Генеральной настоятельницы и одновременно визитатором общин в России. Так же на этой встрече были сестра Богдана из Абакана (она – наша региональная настоятельница), сестра Марцелла из Тамбова и я.

Сестра Михаелин приехала навестить нас и познакомиться с нашей повседневной работой на местах. Её задача – по-матерински поддержать нас, напомнить о наших корнях и истоках духовности, а также поделиться важными новостями из жизни конгрегации. Дать нам новое вдохновение, импульс, толчок к углублению нашей миссии, взглянуть на неё свежим взглядом, найти новые грани и смыслы. Напомнить, чтобы мы не забывали вслушиваться в Духа Святого, и, в конечном счете, ещё лучше стали служить здесь как людям, так и Церкви.

Обращаясь к нам, Отец Епископ сказал, что наше служение здесь очень актуально и нужно. Он отметил, что независимо от количества людей, которых мы окормляем, каждый человек в нашем миссионерском деле важен. А сложности, которые иногда встречаются на пути, могут стать своего рода творческим вызовом для Духа Святого. И если какие-то проекты закрываются, то рядом открываются другие возможности и перспективы. Поэтому не стоит унывать, а нужно быть открытыми для нового, иметь терпение и смирение. Не отчаиваться, а с надеждой смотреть в будущее.

Хочу отметить, что во время своего текущего визита сестра Михаелин посещает все общины Конгрегации Сестёр Служительниц Святого Духа в России. Так, она уже побывала в общинах Тамбова, Абакана и Кемерова. И теперь, после Новосибирска, ей предстоит ещё визитаторская поездка в Иркутск.