Владыка Иосиф Верт побывал на «золотой свадьбе» у немцев-католиков

С 15 по 17 февраля с.г. Владыка Иосиф Верт посещал приход Святых Апостолов Петра и Павла в городе Куйбышеве (Новосибирская область), причем на этот раз главной целью поездки была не каноническая визитация, а желание поздравить чету католиков, Николая и Мины Драйлинг, с «золотым» юбилеем их совместной жизни.

Рассказывает настоятель прихода отец Дитмар Зайфферт (по телефону):

«В прошлом году Отец Епископ приезжал к нам на престольный праздник нашего прихода и в ходе своего визита побывал также в деревне Чуклайда, где проживают некоторые наши прихожане. И там он узнал, что семья российских немцев, Николай и Мина Драйлинг, 16 февраля 2019 г. отметят свою ‘золотую свадьбу’. Владыка тогда сказал, что, если юбиляры того пожелают, он готов приехать, разделить с ними радость сего знаменательного события. Разумеется, такое приглашение он тогда получил, и вот теперь, исполняя свое обещание, приехал (в сопровождении семинариста-практиканта Бернарда Ли). Но приехал он загодя, на день раньше, в пятницу 15 февраля, а у нас по пятницам, согласно давней традиции, с 9 утра до 9 вечера проходит непрерывная Адорация, и Отец Епископ провел с нами всё это время, молясь и поклоняясь Святым Дарам.

Главное торжество, ради которого Отец Епископ приехал, имело место в субботу 16 февраля в нашем приходском храме. На специально заказанных автобусах прибыли юбиляры и их многочисленные родственники из Чуклайды и других деревень, всего около 60-ти человек. Кстати, большинство из них мало участвует в церковной жизни, хотя католические корни есть у всех. Торжественную Мессу возглавил сам Владыка, он же сказал проповедь, в которой тепло поздравил супругов, пронесших сквозь всю свою нелегкую жизнь огонек веры и любви к Господу и друг к другу. Владыка коснулся богатой и трагичной истории немецких колонистов в России. Эта история, включающая веру многих и многих поколений предков, есть тот фундамент, на котором супружеская чета строила свою долгую и такую плодотворную жизнь. Очень трогательным был обряд обновления супружеских обетов: Николай и Мина были празднично одеты, их лица лучились радостью и любовью, как будто это они теперь впервые вступают в брак.

По окончании богослужения все были приглашены на праздничный обед в городском ресторане. Проведшие полвека вместе супруги вошли в него под аплодисменты по золотой дорожке сквозь чудесную арку из живых цветов. Прозвучали многочисленные приветствия и поздравления в их адрес, в первую очередь, со стороны детей и внуков. Всего у Николая и Мины Драйлинг шестеро детей, пятнадцать внуков и один правнук. Юбиляры особым образом подчеркнули свое уважение к Церкви: за главный стол вместе с ‘виновниками торжества’ были приглашены Отец Епископ, настоятель прихода, трудящиеся в приходе сестры-монахини и входящие в приходское руководство миряне.

В тот же субботний день вечером Владыка посетил на дому пожилую прихожанку, которая не может самостоятельно приходить в храм, и преподал ей таинство Миропомазания, а завершился день просмотром в приходском доме фильма о Папе Франциске. В воскресенье 17 февраля, перед своим отъездом в Новосибирск, Отец Епископ возглавил главную приходскую Мессу, в ходе которой поделился с верными словом своего пастырского наставления».