Владыка Иосиф Верт освятил новый храм в Бердске (+ ФОТО)

Владыка Иосиф Верт освятил новый храм в Бердске (+ ФОТО)

Июнь 21, 2023

18 июня 2023 года приход Святого Иосифа в Бердске отметил большое торжество: освящение новопостроенного Храма. Общину верующих посетил Ординарий Преображенской епархии Епископ , который и совершил обряд освящения.

Данного события католическая община города – второго по численности населения в Новосибирской области – ждала уже давно. С тех пор, как в 2013 году сгорел дом на улице Островского, в котором находился приход Св. Иосифа, бердские католики долгое время не имели постоянного собственного помещения для богослужений. Однако теперь — спустя 10 лет — в старейшем городе региона на средства в первую очередь немецких и итальянских братьев по вере был воздвигнут Храм, который отныне распахнул для всех свои двери. В этот праздничный день Храм был заполнен верующими, собрав под своими сводами не только местную общину, но и паломников из близлежащих Академгородка, Новосибирска и даже Москвы.

Стоит отметить, что строительство Храма в Бердске стало возможным благодаря трудолюбию и солидарности верующих, помощи различных коммерческих и общественных организаций – как местных, так и международных. Но в первую очередь благодаря неутомимости членов Братства священников-миссионеров Святого Карла Борромео, связанного с движением . Именно поэтому на торжестве кроме настоятеля прихода отца , , и его собратьев, ныне служащих или ранее служивших в Преображенской епархии (о. , о. , о. ) также присутствовал приехавший специально из Рима Генеральный настоятель Братства отец , FSCB.

Перед чином освящения Владыка Иосиф Верт трижды ударил своим епископским посохом в дверь, пригласив собравшихся войти в Дом Божий.

Освящение храма началось молитвой и окроплением стен святой водой. Владыка прошел через храм, окропляя здание.

Затем прихожане запели литании святым и была прочитана молитва посвящения. Обряд освящения храма продолжился помазанием стен святым маслом. Помазание означает принадлежность Богу. Отныне Храм Святого Иосифа в Бердске является освященным строением и принадлежит уже только Господу.

После помазания стен святым елеем было зажжено кадило, и душистый аромат наполнил храм. Владыка снова прошел через храм, окаживая его и присутствующих людей. Дым фимиама символизировал молитвы верующих, которые будут возноситься в новопосвященной святыне.

Обращаясь ко всем присутствующим после Литургии Слова, Преосвященный Иосиф сердечно поздравил прихожан, чья мечта о своём храме наконец воплощена в полной мере. Также он призвал вспомнить с благодарностью не только имена тех добрых благотворителей, чья конкретная помощь помогла в реализации этого долгожданного проекта, но и всех подвижников прошлого века, которые сегодня с Небес помогают нам своими святыми молитвами; всех священников, ранее служивших в Западной Сибири, а также на территории нашей необъятной страны; всех верующих, всех сестёр-монахинь, которые обильно потрудились на благо святой Церкви. Но и мы, сегодняшние, также должны поддерживать её, быть «живыми камнями» нашей христианской веры. Дар веры – это величайший дар, который мы имеем, потому что благодаря ему мы видим и знаем, для чего мы живём, потому что наша вера является тем самым прочным и надежным фундаментом, на котором мы стоим.

Весьма символичным стало и то, что в день помазания Храма Божьего освященным маслом этим же самым маслом во время Св. Мессы Владыка преподал Миропомазание местной прихожанке Полине, которая, таким образом, пережила одновременно со своим родным Храмом и личное Таинство схождения Святого Духа.

А после завершения богослужения участников торжества ещё ожидала праздничная трапеза в близлежащем кафе, во время которой у всех была возможность пообщаться друг с другом.

Благодарим Всемогущего Бога за дар нового Храма и молимся о его настоятеле и прихожанах!


Фото – Студия «Кана»:

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