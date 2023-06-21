Владыка Иосиф Верт освятил новый храм в Бердске (+ ФОТО)

18 июня 2023 года приход Святого Иосифа в Бердске отметил большое торжество: освящение новопостроенного Храма. Общину верующих посетил Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт, который и совершил обряд освящения.

Данного события католическая община города – второго по численности населения в Новосибирской области – ждала уже давно. С тех пор, как в 2013 году сгорел дом на улице Островского, в котором находился приход Св. Иосифа, бердские католики долгое время не имели постоянного собственного помещения для богослужений. Однако теперь — спустя 10 лет — в старейшем городе региона на средства в первую очередь немецких и итальянских братьев по вере был воздвигнут Храм, который отныне распахнул для всех свои двери. В этот праздничный день Храм был заполнен верующими, собрав под своими сводами не только местную общину, но и паломников из близлежащих Академгородка, Новосибирска и даже Москвы.

Стоит отметить, что строительство Храма в Бердске стало возможным благодаря трудолюбию и солидарности верующих, помощи различных коммерческих и общественных организаций – как местных, так и международных. Но в первую очередь благодаря неутомимости членов Братства священников-миссионеров Святого Карла Борромео, связанного с движением Comunione e liberazione. Именно поэтому на торжестве кроме настоятеля прихода отца Альфредо Фекондо, FSCB, и его собратьев, ныне служащих или ранее служивших в Преображенской епархии (о. Джампьеро Карузо, о. Франческо Бертолина, о. Павел Паганини) также присутствовал приехавший специально из Рима Генеральный настоятель Братства отец Паоло Соттопьетра, FSCB.

Перед чином освящения Владыка Иосиф Верт трижды ударил своим епископским посохом в дверь, пригласив собравшихся войти в Дом Божий.

Освящение храма началось молитвой и окроплением стен святой водой. Владыка прошел через храм, окропляя здание.

Затем прихожане запели литании святым и была прочитана молитва посвящения. Обряд освящения храма продолжился помазанием стен святым маслом. Помазание означает принадлежность Богу. Отныне Храм Святого Иосифа в Бердске является освященным строением и принадлежит уже только Господу.

После помазания стен святым елеем было зажжено кадило, и душистый аромат наполнил храм. Владыка снова прошел через храм, окаживая его и присутствующих людей. Дым фимиама символизировал молитвы верующих, которые будут возноситься в новопосвященной святыне.

Обращаясь ко всем присутствующим после Литургии Слова, Преосвященный Иосиф сердечно поздравил прихожан, чья мечта о своём храме наконец воплощена в полной мере. Также он призвал вспомнить с благодарностью не только имена тех добрых благотворителей, чья конкретная помощь помогла в реализации этого долгожданного проекта, но и всех подвижников прошлого века, которые сегодня с Небес помогают нам своими святыми молитвами; всех священников, ранее служивших в Западной Сибири, а также на территории нашей необъятной страны; всех верующих, всех сестёр-монахинь, которые обильно потрудились на благо святой Церкви. Но и мы, сегодняшние, также должны поддерживать её, быть «живыми камнями» нашей христианской веры. Дар веры – это величайший дар, который мы имеем, потому что благодаря ему мы видим и знаем, для чего мы живём, потому что наша вера является тем самым прочным и надежным фундаментом, на котором мы стоим.

Весьма символичным стало и то, что в день помазания Храма Божьего освященным маслом этим же самым маслом во время Св. Мессы Владыка преподал Миропомазание местной прихожанке Полине, которая, таким образом, пережила одновременно со своим родным Храмом и личное Таинство схождения Святого Духа.

А после завершения богослужения участников торжества ещё ожидала праздничная трапеза в близлежащем кафе, во время которой у всех была возможность пообщаться друг с другом.

Благодарим Всемогущего Бога за дар нового Храма и молимся о его настоятеле и прихожанах!



Фото – Студия «Кана»: