Владыка Иосиф принял участие в торжествах по случаю 25-летия учреждения Апостольской Администратуры в Атырау (+ ФОТО)

25 октября 2024 года свой серебряный юбилей отметила Апостольская Администратура в городе Атырау (Западный Казахстан) – четверть века назад, 7 июля 1999 г., её основал Папа Римский Иоанн Павел II.

О состоявшемся событии нам рассказала Эва Крайчовичова, директор «Каритас» в Атырауской Апостольской Администратуре:

– На торжество прибыли многочисленные гости, в том числе Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске Епископ Иосиф Верт, который ещё будучи молодым священником работал в городе Актюбинске (ныне – Актобе). Владыка Иосиф с большим удовольствием поделился с нами своими воспоминаниями о духовной работе в северо-западной части Казахстана.

Благодарственную Святую Мессу в честь Марии – Матери Церкви возглавил председатель Конференции епископов Центральной Азии монс. Хосе Луис Мумбиела Сьерра, Ординарий Епархии Пресвятой Троицы в Алма-Ате.

Своим присутствием обогатили праздник все настоятели приходов Атырауской Администратуры, которые приехали вместе со своими прихожанами из городов: Актобе, Хромтау, Уральск, Аксай, Кульсары, Актау и Атырау.

Откликнулись на приглашение сёстры-монахини из Конгрегации Служительниц Иисуса в Евхаристии (г. Новосибирск) и Конгрегации Воплощенного Слова (г. Шимкент).

Кроме того, в событии приняли участие также представители Департамента по делам религий Атырауской области Казахстана.

В конце праздничного богослужения с поздравлениями выступил секретарь Апостольской нунциатуры в Республике Казахстан монс. Винченцо Маринелли, который передал Апостольскому администратору Атырау о. Петеру Сакмару медаль от Святейшего Отца Франциска.

Свои поздравления выразил также иеромонах Варфоломей (Мостовщиков), ключарь Свято-Успенского кафедрального собора Уральской и Атырауской епархии Русской Православной Церкви.

По завершении Св. Мессы выступил хор прихода Преображения Господня г. Атырау под руководством Ольги Августовны Гаун, которая ведёт его на протяжении 25 лет – практически с начала основания Администратуры. Песни прозвучали на русском и казахском языках.

Культурную программу после обеда продолжило выступление ансамбля кобызистов, учащихся в Атырауской музыкальной школе им. Курмангазы. А ещё все смогли послушать народный музыкальный инструмент домбру в талантливых руках Андриана из прихода г. Кульсары.

Большой праздничный день в храме завершился совместной торжественной Вечерней и пением гимна “Salve Regina,” во время исполнения которого отец Петер Сакмар вверил всю Атыраускую Апостольскую Администратуру покровительству Пресвятой Девы Марии.

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Также некоторые подробности о своём участии в праздновании юбилея нам рассказал сам Владыка Иосиф:

– В 1985 году я прибыл в тогдашний Актюбинск. Приход в этом западно-казахстанском городе (который сегодня уже называется по-другому – Актобе) стал для меня первым в новом качестве. В 1984 году меня рукоположили во пресвитеры, затем один год я служил викарным священником в литовском городе Швенчёнис. А приход в Актюбинске – это мой самый первый опыт настоятельства. И теперь, когда отмечалось 25-летие создания Апостольской Администратуры в Атырау, я тоже был приглашён на это событие как настоятель единственного в своё время официально зарегистрированного католического прихода, который находился на территории нынешней Атырауской Апостольской Администратуры. То есть, 40 лет назад в границах этой довольно большой по площади сегодняшней Администратуры, был только один приход – в городе Актюбинске. В настоящее время на этой территории уже семь приходов. Это очень хорошая динамика, на что я обратил внимание в своём свидетельстве. Об этом же говорили и председатель Конференции епископов Центральной Азии монсеньор Хосе Луис Мумбиела Сьерра, и нынешний настоятель в Актобе отец Тадеуш Смеречински. Я думаю, что и всем присутствующим это было очень важно услышать. Кстати, из Актобе-Актюбинска на это событие в Атырау приехали 39 человек, на поезде им пришлось преодолеть около 500 км пути! Это, конечно, показывает тот интерес, ради которого они готовы были ехать много часов, чтобы увидеть «вживую» бывшего молодого настоятеля своего родного прихода Доброго Пастыря. Хотя самым первым настоятелем там был не я, а очень уважаемый мною, уже давно отошедший из этой земной жизни ко Господу, францисканец-капуцин отец Карл Иосиф Томас Мария фон Гумппенберг. У него такое длинное имя, но мы никогда не называли его этим полным именем – все люди знали его только как отца Томаса. Первые два имени – Карл Иосиф – даны были ему при крещении, а вторая пара имён – Томас Мария – монашеская.

Отец Томас – тиролец, родом из аристократической семьи Австро-Венгерской империи, родился в начале XX века (в 1904 году). В своё время его зажег идеал святого Франциска Ассизского, и он вступил во Францисканский Орден Капуцинов. В 1928 году молодой монах в составе маленькой группы капуцинов прибыл из Тироли в Латвию, где ими был основан францисканский монастырь. В 1945 году, после Второй мировой войны, отец Томас был арестован как бывший гражданин Германии и следующие 10 лет он провел в советских лагерях в Сибири. По своем освобождении в 1955 году он вернулся в Латвию и продолжил пастырское служение, но уже без монастыря, поскольку все монастыри в СССР были закрыты, а монашество запрещено.

В конце 70-х – начале 80-х годов, то есть уже в преклонном возрасте, отец Томас отправился в Западный Казахстан по просьбе верующих из Актюбинска, которые смогли зарегистрировать свой приход и как раз искали немецкоговорящего священника. Ему было далеко за семьдесят, когда с разрешения своего Правящего епископа он покинул Латвию и приехал на миссию в казахстанский Актюбинск. Он пробыл там в течение последних четырёх или пяти лет своей жизни. В 1983 году завершил строительство и освятил небольшую, но очень красивую церковь. Церковь эта была каменная, но главное – он смог построить живую церковь из «живых камней», то есть создал настоящую общину, где люди регулярно собирались на молитву. Когда я был там настоятелем, то каждое воскресенье на Святую Мессу к нам приходило около 300 человек! Сегодня трудно найти такой приход даже в крупных городах не только нашей епархии, но и во всей России, за исключением, пожалуй, Москвы. Поэтому, когда меня приглашали на нынешнее празднование, то как раз хотели услышать немного об истории того самого первого прихода.

В конце 1987 – начале 1988 года я переехал из Актюбинска в город Маркс Саратовской области, а для казахстанского прихода вместо себя нашёл нового священника из Литвы. Это был старый священник-иезуит о. Иоанас Зубрус. И следующие несколько лет он был там настоятелем.

Потом, когда были восстановлены официальные структуры Католической Церкви на территории бывшего Советского Союза, в Актюбинск приехал очередной священник – на этот раз из Германии. Он тоже был пожилой и очень опытный. У себя на родине он уже находился на пенсии, но ещё несколько лет прослужил в Актюбинске. А ещё с ним приехал молодой священник из Польши о. Тадеуш Смеречински, который принадлежал к Неокатехуменальному пути. Отцу Тадеушу предстояло совершить самую неблагодарную часть пастырской работы – прощаться с прихожанами. Уже при мне началось это грустное прощание, когда после указа Горбачёва «О воссоединении семей» составлявшие почти 99% актюбинского прихода немецкие прихожане начали выезжать на историческую родину. А отец Тадеуш был вынужден благословлять на прощание перед отъездом практически весь приход. Я думаю, для священника очень тяжело видеть, как приход тает на глазах. И сегодня там не осталось ни одного человека из того первого прихода. Как раз во время нынешней встречи в Атырау ко мне подходили две женщины немецкой национальности, которые родом из Актюбинска. Все их родственники давно в Германии, а сами они вышли замуж за местных жителей и потому остались. Сегодня они принадлежат актюбинскому приходу. Одна из них, крещенная в 1984 году, поинтересовалась, не мог я ли крестить её? Но я ответил, что не успел бы это сделать, поскольку приехал только в 1985 году. Зато в течение года после смерти о. Томаса и до моего назначения данную общину посещал священник Александр Бень из Кустаная. Очевидно, что в 1984 году этого ребёнка крестил именно он.

Вот такая интересная и богатая история того фундамента, который существовал давно, задолго до основания здесь собственно Апостольской Администратуры. Как постоянно подчеркивает Папа Франциск, мы должны знать свои корни, свой фундамент. Об этом же говорилось и во время празднования серебряного юбилея в Атырау. Историю надо знать не просто «потому, чтобы знать», из любознательности – как, например, мы что-то узнаём об Африке или каких-то других экзотических местах на планете. Важно, чтобы мы знали свою историю как тот фундамент веры, на котором сможем строить дальше. И тогда это строительство пойдёт намного сильнее и плодотворнее.