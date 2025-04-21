Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Папы Франциска

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«В течение всех лет своего понтификата Папа Римский Франциск активно способствовал развитию диалога между Русской Православной и Римско-Католической Церквами, а также конструктивного взаимодействия между Россией и Святым Престолом, — говорится в послании Путина. — Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем».

Президент отметил, что Папа Римский Франциск пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель, последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости.

Путин и Франциск были лично знакомы. Они трижды виделись очно — во время кратких визитов президента РФ в Ватикан в 2013, 2015 и 2019 годах, а также общались по телефону, в последний раз — в декабре 2021 года. Путин ежегодно в марте направлял Папе Римскому поздравления с годовщиной избрания на престол Святого Петра, а каждый декабрь в Ватикане получали послания от российского лидера по случаю Нового года и Рождества.

Так, в марте Путин поздравил Франциска с 12-й годовщиной избрания. Российский лидер пожелал понтифику доброго здоровья, отметил большое значение его усилий в деле обеспечения мира и согласия между народами. На тот момент Франциск находился в больнице, где проходил лечение от сложной формы пневмонии. В поздравлении с наступающим 2024 годом Путин отмечал приверженность Папы Римского Франциска ценностям гуманизма и справедливости. Еще ранее в одной из телеграмм президент РФ писал, что тепло вспоминает встречи с Франциском, их конструктивные и содержательные переговоры.

Аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо был избран в 2013 году после отречения от престола его предшественника Бенедикта XVI. Тот пробыл почетным папой на покое, первым за последние 600 лет, на протяжении почти 10 лет — до смерти в конце 2022 года.

Источник: ТАСС