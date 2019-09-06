Визит Папы Франциска в Мозамбик завершился святой Мессой на стадионе

В пятницу 6 сентября, в завершение своего Апостольского визита в Мозамбик, Папа Франциск возглавил Святую Мессу «о развитии народов» на столичном стадионе «Зимпету». В центре проповеди стоял призыв Иисуса Христа о любви к врагам. На Папском Евхаристическом богослужении, несмотря на проливной дождь, присутствовало и молилось порядка 60 тысяч верных. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.



«Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших»: эти слова из Евангелия от Луки обращены к каждому из нас, подчеркнул Папа Франциск. Речь идет о «тесном пути», требующем добродетели. «Иисус не является идеалистом, игнорирующим реальность, — отметил Папа. — Он говорит о конкретном враге, о враге реальном, которого только что описал в предыдущей Заповеди блаженства (6,22): о том, кто нас ненавидит, уничтожает, оскорбляет, кто презирает наше имя как бесчестное». Иисус приглашает не к абстрактной или теоретической любви, но предлагает путь, который прошёл Он Сам, возлюбив тех, кто Его предал, несправедливо осудил и обрёк на смерть.



«Тяжело говорить о примирении, когда все еще открыты раны, нанесенные годами разногласий, — подчеркнул Святейший Отец. – Однако Иисус приглашает любить и делать добро, а это означает намного больше, чем игнорировать обидевшего нас человека или вести себя так, будто наши жизни не пересекаются: Его наказ направлен на активную, бескорыстную и неординарную доброжелательность по отношению к тем, кто нанес нам рану. Но Иисус на этом не останавливается, Он просит также молиться за них и благословлять их, то есть делать так, чтобы наши слова о них были благими словами, порождающими жизнь, а не смерть, произносить их имена не для оскорбления или мести, но для того, чтобы положить начало новым отношениям, ведущим к миру». Папа заметил, что слова Иисуса ни в коем случае нельзя расценивать как «упрямый мазохизм»: Господь желает положить конец практике, распространенной как прежде, так и в наши дни, а именно «быть христианами, но жить по закону возмездия». «Невозможно говорить о будущем, строить нацию и общество, основываясь на ʺсправедливостиʺ насилия. Нельзя следовать за Иисусом, продвигая принцип ʺоко за око, зуб за зубʺ. Ни одна семья, ни одна группа соседей, ни одна народность и тем более страна не имеет будущего, если их объединяет, собирает воедино и стирает различия насилие и ненависть. Нельзя быть в согласии и единстве ради мести, ради того, чтобы с проявившими к нам жестокость поступать так же, чтобы планировать внешне правомочные ответные меры». Всё это – «безвыходная спираль», против которой Иисус предлагает всем доступное золотое правило: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лк 6,31). «Так поступают не слабые, а сильные люди, открывшие, что нет необходимости проявлять жестокость, порочить и подавлять, чтобы почувствовать свою значительность».



«Иисус, — сказал далее Папа, — побуждает нас быть героями другого образа жизни, образа жизни Его Царства: здесь и сейчас быть семенами радости и надежды, мира и примирения». «Святой Дух изливает на нас не бурный активизм, но в первую очередь внимание к другому человеку, побуждающее признавать и ценить его как брата до такой степени, что его жизнь и его боль воспринимаются как своя жизнь и боль. Это самый лучший термометр для разоблачения всякого рода идеологий, стремящихся манипулировать бедными, а также ситуациями несправедливости, чтобы услужить политическим или личным интересам». В заключение своей проповеди Святейший Отец отметил, что в первом чтении святой Павел употребляет глагол из спортивного лексикона: «Пусть мир Христов будет арбитром в ваших сердцах» (Кол 3,15). «Если Иисус станет арбитром между противоречивыми эмоциями нашего сердца, между сложными решениями страны, — тогда Мозамбику обеспечено будущее надежды, тогда ваша страна будет с благодарением воспевать Господу всем сердцем псалмы, славословие и духовные песни», — подвел итог Папа Франциск.



Месса на стадионе в предместье столицы стала заключительным событием Апостольского визита Преемника Святого Петра в Мозамбик. Поездка Святейшего Отца в Юго-Восточную Африку продолжится посещением Мадагаскара: прибытие в это островное государство запланировано на 15.30 по римскому времени.

