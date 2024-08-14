Визит Епископа Иосифа на Южный Урал и празднование 25-ой годовщины освящения храма в Челябинске (+ ФОТО)

С 10 по 13 августа 2024 г. Ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт совершил пастырскую поездку в приходы Южного Урала. Визит Правящего Архиерея проходил в рамках празднования 25-летнего юбилея освящения храма Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Челябинске.

Главные юбилейные торжества прошли в воскресенье 11 августа. На Святой Мессе в этот день Владыке Иосифу сослужили: настоятель прихода в Челябинске отец Ян Высоцкий, SAC, а также священники Сергей Давыдов и Кирилл Григорьев, вместе с диаконом Александром Пузиком приехавшие на праздник из Екатеринбурга. Из Санкт-Петербурга на торжества прибыл один из прежних настоятелей челябинского прихода о. Маркус Новотни. Накануне отец Маркус провел для своего бывшего родного прихода небольшие духовные упражнения. Кроме того, на юбилейные празднования приехали сестры-монахини из Екатеринбурга и Нижнего Тагила вместе с паломниками из Магнитогорска, Екатеринбурга, Копейска и других городов Уральского деканата.

В своей проповеди Отец Епископ вспоминал события освящения храма четверть века назад, когда на торжественное освящение собралось много верных – тогда в 1999 году он лично совершил чин благословения этой святыни. Владыка отметил особенную торжественную атмосферу, царившую в тот памятный день, сравнив освящение челябинского храма с освящением Кафедрального собора в Новосибирске.

Во время праздничного богослужения Преосвященный Иосиф уделил Таинство Миропомазания троим прихожанам и освятил в часовне храма новый алтарь с распятием.

После Мессы все участники совершили вокруг храма евхаристическую процессию со Святыми Дарами. В этот день прихожане вспоминали всех священников и монахинь, которые когда-либо служили в челябинском приходе — некоторые из них уже обрели свою Вечную Родину. Помянули также всех прихожан, которые молились в этом храме и теперь уже тоже отошли к Господу. Благодарили тех, кто, оставшись верными Католической Церкви и своему храму, пришли разделить радость юбилея в этот день. Молились за тех, кто по состоянию здоровья не смог посетить Св. Мессу.

Завершились торжества чаепитием в цокольном этаже храма, где в братском общении за трапезой всем была дана благоприятная возможность поделиться радостью друг с другом. Челябинский приход благодарит всех гостей и друзей, особенно Епископа Иосифа Верта, за добрую встречу в такой важный и торжественный день.

На следующий день, в понедельник 12 августа, Владыка побывал в приходе г. Копейска, где в сослужении отца Яна Высоцкого он совершил Литургию. А затем во время радушного чаепития копейчане смогли вдоволь пообщаться со своим Архипастырем.

В последний день визита – во вторник – у высокого гостя ещё была запланирована встреча с сотрудниками челябинского «Каритас», во время которой также была отслужена Св. Месса. В своём слове проповеди Его Преосвященство особо подчеркнул важность молитвы о мире. По мысли Владыки, молитва о мире должна быть сегодня главной интенцией верующих.

Стоит отметить, что все эти дни пребывания Отца Епископа на уральской земле были весьма благодатными. Во второй половине дня 13 августа Владыка Иосиф отбыл в Новосибирск.



По информации Екатерины Сабуренковой