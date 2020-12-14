Видеопослание Папы экосаммиту ООН: «Пришло время изменить курс»

12 декабря Папа Франциск обратился с видеопосланием к участникам Виртуального саммита ООН высокого уровня по климатическим амбициям.

Пандемия COVID-19 и изменение климата, отмечает Папа, имеют экологическое, этическое, социальное, экономическое и политическое значение, но прежде всего они поражают самых бедных и уязвимых. Таким образом, нынешняя ситуация взывает к нашей ответственности за продвижение «культуры заботы», в центре которой находится человеческое достоинство и общее благо. Для этого, подчёркивает Святейший Отец, нужны коллективные и солидарные обязательства, в частности, стратегия по сокращению чистых выбросов углекислого газа до нуля.

Святейший Престол присоединяется к этой цели, действуя на двух уровнях. С одной стороны, Государство Град Ватикан стремится сократить чистые выбросы до нуля до 2050 года: уже несколько лет прилагаются значительные усилия по защите окружающей среды. В свою очередь, это позволяет рационально использовать такие ресурсы, как вода и энергия, энергоэффективность, устойчивая мобильность, лесовозобновление и круговая экономика, также в отношении отходов.

С другой стороны, отмечает Папа, Святейший Престол настойчиво продвигает воспитание целостной экологии. Политические и технические меры должны сочетаться с воспитательным процессом, который поддерживает культурную модель развития и устойчивости, а эта модель зиждется на братстве и союзе между людьми и окружающей средой. Епископ Рима отмечает, что в данной перспективе он учредил Глобальный образовательный пакт для сопровождения католических школ и университетов, которые посещают более 70 миллионов студентов со всех континентов. Ещё одной инициативой Святейшего Отца является поддержка международного форума «Экономика Франциска», в рамках которого молодые экономисты, предприниматели, эксперты в области финансов и бизнеса продвигают новаторские пути преодоления энергетической бедности. Эти молодые специалисты ставят заботу об общем благе в центр национальной и международной политики; с помощью передовых технологий они способствуют устойчивому производству даже в странах с низким уровнем дохода.

В конце видеопослания Папа Франциск обращается к участникам саммита с призывом не лишать новые поколения надежды на лучшее будущее: «Пришло время изменить курс».

Источник: Vatican News