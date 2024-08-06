Верные Преображенской епархии вступили в Фаворскую неделю (+ ФОТО)

Святой Мессой в Кафедральном соборе Новосибирска началась традиционная для католиков Урала и Западной Сибири «Фаворская неделя». Торжества приурочены к престольному для всей епархии и ее главного храма празднику Преображения Господня, а также к 27-й годовщине освящения Кафедрала.

В начале Божественной Литургии Правящий Епископ Иосиф Верт тепло поприветствовал всех собравшихся на молитву, напомнив, что сегодня престольный праздник не только Кафедрального собора, но и всей Преображенской епархии. «Каждый раз, направляясь на Св. Мессу в собор Преображения Господня, мы идем на гору Фавор, чтобы преображаться, чтобы мы становились более похожими на Самого Бога. И вот сегодня празднуется эта тайна нашей веры, то, что мы видим каждый раз на центральном образе нашего собора, копии картины великого художника эпохи Возрождения Рафаэля – Преображение Иисуса Христа. Я вспоминаю, как в детстве наша мама очень просто объясняла эту тайну: Иисус Христос хотел показать своим апостолам (а значит, и всем нам) ту радость, которая нас ожидает в вечности. И поэтому Он преобразился, особенно думая о том, что скоро Ему предстоит пострадать; Он будет бит, Он будет распят на кресте. Чтобы смягчить этот удар для Своих учеников, Он предваряет им Своё Преображение. Так и мы сегодня возрадуемся вместе с тремя апостолами, взирая на Иисуса. А из наших сердец пусть вырывается возглас души: «Господи! нам здесь хорошо быть!»

В проповеди после прочтения Св. Евангелия Преосвященный Владыка сформулировал духовный смысл сегодняшнего Торжества и остановился на дарах, которые мы получим от Господа в вечной жизни: «…Во-первых, мы получим от Бога ясное познание. В последние годы многие из вас следят, наверное, за новыми космическими открытиями через самый совершенный телескоп, который показывает такое, о чём люди раньше не могли даже подумать. А когда мы будем там, на небесах, это познание будет бесконечно большим, чем то, что нам дают все телескопы мира вместе взятые. Во-вторых, мы получим дар совершенного сходства с Богом. В-третьих, совершенную любовь к Богу. И, наконец, в-четвертых – полное обладание Богом. На небе мы будем видеть Бога не так, как здесь, на земле в отражении Его творений, загадке Его тайн, под покровом, под видом хлеба и вина. Мы будем видеть Бога, как Он есть! В сиянии Его славы! В чудесном многообразии Его добродетелей и совершенств! Мы будем видеть глубины тайн нашей святой веры! Мы будем ясно видеть чудеса сотворения, поддержания и управления этим многообразным миром, чудеса провидения Божьего в направлении наших судеб; небесный рай и всех его обитателей; Марию, Царицу Неба и Земли, и всех ангелов и святых! И всё это мы объемлем одним взглядом и всё это будет раскрываться перед нами всю вечность во всё новых и новых формах! Начало сходства с Богом было положено уже в первый момент нашего сотворения; оно возрастает затем посредством таинств; но в блаженном лицезрении Бога душа поднимается до той ступени подобия Божия, какую она заслужила через свои добродетели. Здесь урод может сколь угодно взирать на что-то красивое, но ещё не будет сам тоже более красивым; бедняк и нищий не станет богаче, если будет видеть и рассматривать богатства; голодный не насытится от одного вида богато сервированного стола; неуч не будет образованнее от близости с учёным. На небе всё иначе. Лицо Господне имеет преображающую силу. Душа станет красивой от красоты Божией; обретёт удивительное познание от Его знания, станет блаженной в потоке Его блаженства. Как драгоценный камень впитывает лучи солнца и сам сияет словно солнце, так наша душа станет участницей божественной природы. Из этого соединения с Богом вытекает затем неописуемая Любовь. Вера переходит в лицезрение, надежда – в обретение, любовь одна останется…».

(Смотрите полный текст проповеди Преосвященного Епископа Иосифа)

Торжественная служба завершилась общим пением гимна «Тебя, Бога, славим…», однако празднования Фаворской недели будут продолжены. 10 августа мы отметим очередную годовщину освящения главного храма Преображенской епархии. А кульминацией и центральным событием, сконцентрировано вобрав в себя празднование всех этих дат, станет воскресное богослужение 11 августа в Кафедральном соборе Преображения Господня.