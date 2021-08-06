Верные Преображенской епархии вступили в Фаворскую неделю (+ФОТО)

Торжественной святой Мессой в праздник Преображения Господня в Кафедральном соборе Новосибирска началась традиционная для католиков Урала и Западной Сибири «Фаворская неделя». Торжества приурочены к престольному для всей епархии и ее главного храма празднику Преображения, а также к очередной годовщине освящения Кафедрала.

Возглавивший богослужение Правящий Архиерей Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт (а сослужил ему настоятель собора отец Денис Марчишин) в своем вступительном слове поздравил пришедших на службу верных с «именинами их епархии и храма», отметив при этом то не совсем приятное обстоятельство, что их – пришедших в этот день в церковь на Евхаристическую трапезу – было не так уж много. Этому могло быть несколько причин: и всё еще продолжающиеся ограничения в связи с пандемией, и будний рабочий день, и, что немаловажно, – обрушившийся на сибирскую столицу с раннего утра сильнейший ливень, который так и не переставал на протяжении всего дня, то усиливаясь, то временно затихая. Владыка справедливо заметил, что и Господь Иисус Христос взял с Собой на Гору Преображения не всех апостолов, а лишь трех из них, видимо, наиболее готовых к явлению Его славы. Позднее Петр, Иаков и Иоанн дали о событии Преображения свое, адресованное всему миру свидетельство. Так и «малое стадо» верных, пришедших 6 августа в Кафедральный собор на Мессу, прославляет Господа от имени «большой и дружной семьи Преображения».

Проповедь возгласил с амвона недавно возведенный в сан диакона выпускник Высшей духовной семинарии «Мария Царица Апостолов» Сергей Петров. Отметив значимость Фаворского явления, он подчеркнул, что путь к окончательному Преображению пролегает через две других горы – Елеонскую (место молитвы до «кровавого пота») и Голгофу (место Страстей и Искупления). Всем, пришедшим в этот день на Мессу и приобщившимся к небесной славе Господа, предстоит усвоить «дух Преображения» и понести этот свет в мир, в свое повседневное окружение, чтобы как можно больше людей узнало, что Бог есть, что Он нас любит, что Он сотворил нас для Царствия Небесного.

Святая Месса завершилась общим пением гимна Тебя, Бога, славим…, однако празднования Фаворской недели будут продолжены. Их кульминацией станет Евхаристия в воскресенье 8 августа, которую также возглавит Преосвященный Владыка Иосиф. А завершатся торжества 10 августа – в очередную годовщину освящения собора Преображения Господня в Новосибирске.