Верховный суд Пакистана подтвердил действительность церковных браков христиан

Верховный суд Пакистана подтвердил действительность церковных браков христиан и тем самым объявил незаконными действия провинциальных властей, объявивших такие браки недействительными и не проводивших их регистрацию на этом основании.

Об этом сообщает Седмица со ссылкой на католическое агентство Fides.

Верховный суд защитил честь и достоинство христианского брака и своим решением приказал центральной Администрации национальной базы данных и регистраций (NADRA) Пакистана и ее отделению в провинции Пенджаб активировать регистрационные данные брачных союзов, заключенных согражданами христианского вероисповедания в храмах страны, и выдать им брачные свидетельства.

Это решение суда было воспринято пакистанскими христианами со слезами радости. «Положение о регистрации христианских браков действовало в полном объеме до 2013 года, – говорит в интервью изданию Fides Кашиф Аслам, координатор программы Национальной комиссии по вопросам справедливости и мира (NCJP). – Однако власти на местах самовольно прекратили его действие – с поражением христиан в гражданских правах в целом ряде сопутствующих вопросов, но все же Верховный суд восстановил справедливость. Возобновление базы данных с регистрацией христианских браков поможет теперь навести порядок в записях актов гражданского состояния в христианских общинах».

Решение Верховного суда было вынесено по итогам рассмотрения жалобы священника Шахида Мераджа, декана Англиканской кафедральной церкви Воскресения Христова в Лахоре. «Я подал иск в 2018 году, поскольку счел серьезным посягательством на права христиан тот факт, что церковные браки христиан должным образом не регистрировались властями, а потому супруги фактически поражались во многих юридических и гражданских правах и вопросах – подчеркнул священник в интервью изданию Fides.

«Согласно Акту о христианских браках от 1872 года, браки, освященные таинством Церкви регистрируются в реестре браков, после чего эти сведения передаются в Генеральную канцелярию учета рождений, смертей и браков, – заявил в своем свидетельстве на заседании суда епископ Александр Джон Малик, глава Англиканской церкви Пакистана в Лахоре. – Эта процедура соблюдалась многие годы, и никаких проблем с ней не было. Однако после того, как в провинциях страны были учреждены провинциальные советы, все сведения о рождениях, смертях и браках стали поступать в эти советы, многие из которых самовольно перестали регистрировать церковные браки христиан».

Решение Верховного суда Пакистана за подписью судьи Мьяна Сагиба Нисара вступило в силу с 16 января и подтвердило юридическую силу христианских церковных браков. Этим 17-страничным документов Верховный суд приказывает провинциальным советам проводить официальную регистрацию христианских браков должным образом и поручает центральной Администрации национальной базы данных и регистраций (NADRA) выдавать соответствующие брачные свидетельства в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, Верховный суд приказал провинциальным администрациям подготовить и ввести в действие соответствующие подзаконные акты и нормы и внести соответствующие изменения в уставы провинциальных советов.

«Нельзя не приветствовать это справедливое решение Верховного суда, – говорит отец Марио Родригес, ректор собора Святого Патрика в Карачи, – однако понадобится немало времени, чтобы навести порядок в регистрационных записях гражданского состояния по всей стране». «Христиане Пенджаба сумели победить в своей борьбе за справедливость, – поддерживает его священник Адиль Патрас, вице-президент христианского телевизионного канала Jesus Life TV, в интервью изданию Fides, – и я благодарен Верховному суду за это решение, которое восстановило попранные права христиан и, несомненно, пойдет во благо христианским общинам в Пакистане».

В настоящее время население Пакистана составляет примерно 182 миллионов человек, при этом 96% приходится на долю мусульман, а 1,3 % на долю христиан – что составляет порядка 2,4 миллиона человек, причем среди них примерно 1.3 миллиона составляют католики. Крупнейший христианский храм в стране, католический собор святого Патрика, находится в городе Карачи.