Венский кардинал Кристоф Шёнборн ушел на покой
Папа Римский Франциск принял 22 января прошение об отставке архиепископа Венского кардинала Кристофа Шёнборна. Прелат-доминиканец, возглавлявший диоцез австрийской столицы почти 30 лет, уходит на покой по возрасту – в день принятия отставки ему исполнилось 80 лет.
Как пишет «Благовест-инфо» со ссылкой на сетевые источники, Кристоф Мария Михаэль Гуго Дамиан Петер Адальберт Шёнборн родился 22 января 1945 года в замке Скалка в Судетской области (сегодня это территория Чехии). Он принадлежал к знатному австро-немецкому роду, из которого вышло немало католических епископов. Вскоре после окончания Второй мировой войны Шёнборны были вынуждены перебраться в Австрию.
В 1963 году молодой человек вступил в орден доминиканцев. Изучал теологию, славистику и историю византийского христианства в Париже, философию и психологию в Германии и Австрии. В 1970 году был рукоположен во священника венским кардиналом Францем Кёнигом, после чего продолжил учебу, получив степень доктора богословия.
В 1975–1991 годах преподавал во Фрибурском университете (Швейцария). В 1980 году стал членом Международной богословской комиссии при Святейшем Престоле, в 1987-м – секретарем редакции Катехизиса Католической Церкви.
Знаток христианского Востока, Кристоф Шёнборн на разных этапах своего служения принимал активное участие в диалоге с православными Церквами.
В 1995 году стал вспомогательным епископом Венского архидиоцеза, а в 1995-м возглавил его. В феврале 1998-го был возведен в кардинальское достоинство. В 2005 году, после смерти Иоанна Павла II, рассматривался рядом экспертов как его возможный преемник.
До назначения нового ординария управлять Венской архиепархией будет на правах апостольского администратора священник Йозеф Грюнвидль.
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