«Вечный покой даруй им, Господи». В столице Сибири помянули всех усопших верных (+ ФОТО)

Как Иисус умер и воскрес, так и усопших Бог через Иисуса приведёт к Нему. И как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут. «Я есмь воскресение и жизнь, — говорит Господь. — Верующий в Меня, если и умрёт, оживёт. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек».

2 ноября 2022 года, когда Церковь отмечает День поминовения всех усопших верных, Владыка Иосиф Верт возглавил Святую Мессу в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске. Вчера Вселенская Церковь почтила славу святых — тех верных, кто уже радуется Царству Небесному. А сегодня мы вспоминаем всех, кто пребывает в чистилище за свои грехи.

На Евхаристическом богослужении епископу сослужили эконом епархии о. Александр Деппершмидт, настоятель собора о. Григорий Федосеев и о. Давид Трухильо Регаладо из местной общины Неокатехуменального пути.

В своей проповеди Преосвященный Иосиф прояснил богословский смысл последних слов основания практикуемой в Церкви молитвы об умерших. Апостольский Символ Веры, который читается верующими христианами часто, даже ежедневно, заканчивается словами: «верую… в общение святых, прощение грехов, воскресение плоти и жизнь вечную». Но Церковь здесь на земле — это лишь видимая, меньшая её часть, и называется она — странствующая. Мы находимся в пути к Богу и в этом нашем путешествии, в этом нашем паломничестве в земной жизни, мы постоянно находимся в борьбе со злом вокруг нас и в самих себе. Те из верующих, которые уже достигли Бога, которые лицезрят Его лицом к лицу, составляют торжествующую Церковь. И блеск, и слава этой Церкви несравненно больше той, что на земле. И наконец, есть души, ушедшие из этой жизни в вере во Христа, примирившись с Ним, но еще нуждающиеся в полном очищении, ибо ничто нечистое не может войти в Царство Небесное. Это Церковь страждущая, ибо души проходят очищение через страдания.

Все члены Церкви Христовой: странствующей, торжествующей и страждущей называются в Символе Веры “святыми” в том смысле, что они уверовали во Христа и имеют общение между собой и Богом: “верую… в общение святых”. Из этого общения исключены только окончательно и безвозвратно отвергнутые Богом. Это означает, что мы не только можем обращаться в молитве к святым, в первую очередь к Пресвятой Деве Марии, к апостолам, мученикам и другим святым, но мы можем молиться и о наших усопших, мы можем заступиться за них перед Богом. Более того, души в чистилище, в свою очередь, в этом общении святых могут возносить свои молитвы за нас, ведь они уже в вечности, они ближе к Престолу Господнему, чем мы.

Далее Владыка пояснил суть учения Церкви о чистилище. Чистилище есть состояние души находящейся на пути к исцелению, и в этом процессе радость выздоровления сопряжена со всё еще неизжитым страданием. Мы можем облегчить эти страдания или сократить длительность очищения своими жертвами и молитвами. Это – единственный способ загладить всё то, в чем мы провинились перед нашими близкими, пока жили вместе с ними на земле.

(См. Полный текст проповеди Владыки Иосифа Верта)

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В День поминовения всех усопших верных принято не только совершать Заупокойные Мессы в храмах, но также и молиться в местах захоронений, на кладбищах. Поэтому после утренней Божественной Литургии духовенство и все желающие отправились на католический участок Гусинобродского кладбища столицы Сибири, где было также совершено Поминальное богослужение, включавшее ещё особую Процессию с молитвенными стояниями. А затем все могилы был окроплены святой водой.



Фото-подробности сегодняшнего дня — от ТВ «Кана» и Алёны Брук: