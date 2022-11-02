Проповедь Преосвященного Владыки Иосифа Верта на День поминовения всех усопших верных. (Новосибирск, 2 ноября 2022 года)

Дорогие братья и сёстры!

Апостольский Символ Веры, который читается верующими христианами часто, даже ежедневно, заканчивается словами: «верую… в общение святых, прощение грехов, воскресение плоти и жизнь вечную».

Церковь здесь на земле — это лишь видимая, меньшая её часть, и называется она — странствующая. Мы находимся в пути к Богу и в этом нашем путешествии, в этом нашем паломничестве в земной жизни, мы постоянно находимся в борьбе со злом вокруг нас и в самих себе.

Те из верующих, которые уже достигли Бога, которые лицезрят Его лицом к лицу, составляют торжествующую Церковь. И блеск, и слава этой Церкви несравненно больше той, что на земле.

И наконец, есть души, ушедшие из этой жизни в вере во Христа, примирившись с Ним, но еще нуждающиеся в полном очищении, ибо ничто нечистое не может войти в Царство Небесное. Это Церковь страждущая, ибо души проходят очищение через страдания.

Все члены Церкви Христовой: странствующей, торжествующей и страждущей называются в Символе Веры “святыми” в том смысле, что они уверовали во Христа и имеют общение между собой и Богом: “верую… в общение святых”. Из этого общения исключены только окончательно и безвозвратно отвергнутые Богом. Это означает, что мы не только можем обращаться в молитве к святым, в первую очередь к Пресвятой Деве Марии, к апостолам, мученикам и другим святым, но мы можем молиться и о наших усопших, мы можем заступиться за них перед Богом. Более того, души в чистилище, в свою очередь, в этом общении святых могут возносить свои молитвы за нас, ведь они уже в вечности, они ближе к Престолу Господнему, чем мы.

Вчера, дорогие братья и сёстры, в торжество Всех Святых мы пробовали заглянуть через завесу, через ту пропасть, что отделяет нас от жителей Неба, и пробовали увидеть нашу вечную Отчизну, к которой мы стремимся. Сегодня мы спустимся в глубины чистилища, где страдающая Церковь ждет нашей помощи, ждет избавления от страданий и скорого — полного и окончательного — соединения с Богом.

Что же такое чистилище?

Чистилище — это такое состояние души, когда она переживает возвышающую радость, но смешанную с гнетущим страданием одновременно. С одной стороны — это радость, подобная той, которую больной переживает при постепенном выздоровлении, как прокаженный, наблюдающий заживление своих язв, исчезновение опухолей и обновление кожи, возрождающейся к новой жизни… Это радость невесты, приближающейся к решительной встрече с женихом, который даст ей ничем не сравнимое и не омрачённое счастье; это радость человека, который знает, что ему предстоит встреча с его Господом и Богом, и видит, как препятствия, еще мешающие восхождению к Нему, исчезают одно за другим. Это радость уже быть любимым навеки и об этом знать. Но вместе с тем больной еще продолжает страдать, он еще лежит неподвижно по своей вине и жаждет выздоровления, которое кажется ему слишком медленным. Таково страдание женщины, рождающей на свет ребенка: она знает, что должна пройти через это испытание, чтобы познать радость материнства. Вот лучший способ представить себе, что такое чистилище. Но только те души, которые любят Бога, способны понять — как радость и страдание сочетаются в этом состоянии ожидания Неба и как они взаимно друг друга порождают.

Вдаваться в дальнейшие подробности насчет чистилища невозможно. Несомненно, что такое состояние существует, но точный характер этого очистительного этапа от нас ускользает, по той простой причине, что мы не можем ясно представить себе потустороннюю жизнь. По мнению учителей Церкви, эти страдания душ в чистилище очень велики. Так, например, святой Августин говорит: “Тот очищающий огонь сильнее и страшнее всех мук, которые можно было бы в этом мире испытать или себе представить”. Таким же образом говорит о страданиях бедных душ в чистилище величайший богослов Католической Церкви святой Фома Аквинский. А Екатерина Эммерих, мистик и ясновидица XIX века, рассказывает, как Господь Бог в видениях дал ей увидеть и понять, как велики страдания душ в чистилище.

Могут ли живые сделать что-нибудь для умерших?

Мы можем на земле облегчать состояние душ наших скончавшихся близких и родных, и сократить длительность их очищения, ибо великий закон солидарности, связывающий все создания между собой, действует не только в области греха, но и в области Спасения. Присоединяясь к благодати Христовой, наши молитвы и жертвы приносят умершим очень значительную помощь и вместе с тем представляют собой для нас единственный способ загладить все то, в чем мы могли провиниться перед ними за время их жизни. Поэтому Церковь молится о душах умерших и призывает верующих служить за них заупокойные литургии и панихиды.

Святая Моника, мать св. Августина, перед смертью говорила своим сыновьям: «Не беспокойтесь о моем теле, где его похоронить, но об одном прошу вас: помните обо мне у алтаря Господнего». Помните обо мне у алтаря Господнего за святой литургией, за святой Мессой.

Это было в четвёртом веке после рождения Иисуса Христа. Уже и тогда 1800 лет тому назад Святая Месса считалась у христиан самой достойной молитвой, самой действенной помощью для живых и умерших. А несколько дней назад по Радио Ватикана я слышал, как Папа Франциск повторил известное изречение: «Молитва – это сила человека и слабость Бога».

Молитва – это сила человека и слабость Бога.

Возлюбленные, Господь Бог только и ждёт, чтобы мы воспользовались этой Его слабостью, чтобы в этом явлена была сила нашей молитвы. И поэтому мы будем молиться сегодня, в эту октаву, особенно о наших родных и близких, уже отошедших из земной жизни, обо всех умерших, чтобы Господь открыл им врата Царства Небесного и пустил их в Вечное блаженство.

Вечный покой даруй усопшим, Господи, и свет вечный да светит им. Да покоятся в мире.

Аминь.

Новосибирск, Кафедральный собор Преображения Господня

2 ноября 2022 года, День поминовения всех усопших верных

(Фото — ТВ «Кана»)