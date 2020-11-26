Ватиканской клинике вручена «детская» премия УЕФА

Премия УЕФА («Европейского союза футбольных ассоциаций») Foundation for Children Award 2020 была присуждена ватиканской педиатрической больнице Bambino Gesù, с которой итальянская федерация футбола успешно сотрудничает с 2019 г.

50 тысяч евро будут направлены на новую инициативу, связную со спортом и здоровьем в пользу детей, подростков и семей. Она предусматривает создание мультимедийных услуг и продуктов. Цифровая платформа начнет действовать уже в начале 2021 г. «Союз между специалистами в области спорта и здравоохранения имеет принципиальное значение для повышения качества жизни и благополучия наших детей даже при наличии патологий или физических ограничений», — отметила руководитель педиатрической клиники Мариэла Энак.

Итальянская федерация футбола с 2019 г. помогла ватиканским педиатрам провести несколько важных инициатив по сбору средств на лечение детей. В ноябре женская и мужская национальные сборные Италии по футболу присоединились к компании Yes Mask, проводимой ватиканской клиникой в Instagram для продвижения использования детьми защитных масок во время пандемии коронавируса.

По материалам Vatican News