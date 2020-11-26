Ватиканской клинике вручена «детская» премия УЕФА

Ватиканской клинике вручена «детская» премия УЕФА

Ноябрь 26, 2020

Премия («Европейского союза футбольных ассоциаций») Foundation for Children Award 2020 была присуждена ватиканской педиатрической больнице Bambino Gesù, с которой итальянская федерация футбола успешно сотрудничает с 2019 г.

50 тысяч евро будут направлены на новую инициативу, связную со спортом и здоровьем в пользу детей, подростков и семей. Она предусматривает создание мультимедийных услуг и продуктов. Цифровая платформа начнет действовать уже в начале 2021 г. «Союз между специалистами в области спорта и здравоохранения имеет принципиальное значение для повышения качества жизни и благополучия наших детей даже при наличии патологий или физических ограничений», — отметила руководитель педиатрической клиники Мариэла Энак.

Итальянская федерация футбола с 2019 г. помогла ватиканским педиатрам провести несколько важных инициатив по сбору средств на лечение детей. В ноябре женская и мужская национальные сборные Италии по футболу присоединились к компании Yes Mask, проводимой ватиканской клиникой в Instagram для продвижения использования детьми защитных масок во время пандемии коронавируса.

По материалам Vatican News

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