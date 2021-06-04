Ватикан выступил в защиту прав национальных меньшинств

Постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) монсеньор Януш Урбанчик выступил на очередном заседании Постоянного совета этого органа. В центре внимания был доклад Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, экс-министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова.

Ватиканский дипломат выделил четыре аспекта защиты меньшинств, и первым из них является воспитание, – «важнейший инструмент для снижения напряжённости» и предотвращения конфликтов в этой области. Особое внимание должно уделяться подготовке молодёжи, что способствует «лучшему пониманию и уважению различных культур, этнических групп и религий». Таким образом, воспитание станет не только «средством поощрения активного участия национальных меньшинств в социальной и политической жизни», но и «местом укрепления толерантности и недискриминации, помогающим наводить мосты мира и стабильности».

Во-вторых, монсеньор Урбанчик подтвердил важность «обеспечения равенства прав женщин и мужчин, поощрения равных возможностей и эффективного участия женщин в политической, экономической, социальной и культурной жизни, особенно представительниц национальных меньшинств». Ватиканский дипломат призвал структуры, занимающиеся экономической и социальной поддержкой, выходить навстречу женщинам, дабы те смогли «удовлетворить свои потребности в образовании, адекватном медицинском обслуживании, достойном жилье и социальном обеспечении».

Ещё одним важным инструментом защиты национальных меньшинств, по словам Януша Урбанчика, является борьба с дискриминацией по языковому признаку. В этой области, напомнил прелат, существует «множество давних обязательств, которым государства-члены ОБСЕ не всегда уделяли должное внимание», хотя призваны делать намного больше. Говоря о «несоразмерном воздействии» пандемии COVID-19 на самых уязвимых, включая национальные меньшинства, дипломат подчеркнул, что чрезвычайная ситуация в области здравоохранения выявила «неравенство, которое подвергает этих людей большему риску страданий».

Постоянный наблюдатель от Святейшего Престола указал на ситуацию, в какой оказались народности рома и синти: «из-за переполненности и плохих условий жилья» они ещё больше рискуют заразиться коронавирусом, а также «несоразмерно» страдают от последствий изоляции и технологической отсталости. Монсеньор Урбанчик призвал правительства гарантировать каждому человеку минимальный доход, достойную и стабильную работу и «всеобщий доступ к основным услугам, включая здравоохранение, в том числе к вакцинам».

«Святейший Престол, – подчеркнул дипломат, – верит в принцип, согласно которому каждый человек – независимо от своего этнического, культурного и национального происхождения или религиозных убеждений – обладает неотъемлемым достоинством, из которого проистекают всеобщие права человека». Католическая Церковь близка ко всем представителям национальных меньшинств и привержена защите, поддержке и укреплению права человека, сказал в заключение представитель Ватикана.



Источник: Vatican News