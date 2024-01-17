Великопостные духовные упражнения для Римской Курии пройдут в частном порядке

Также в этом году, с 18 по 23 февраля, великопостные духовные упражнения для Римской Курии будут проходить в индивидуальном порядке, передает русская служба Vatican News.

По сообщению Зала печати Ватикана, Папа Франциск вновь попросил кардиналов, проживающих в Риме, глав ватиканских ведомств и предстоятелей Курии позаботиться о духовных упражнениях в частном порядке, уединившись для молитвы со второй половины воскресенья 18 февраля до второй половины пятницы 23 февраля. В течение этой недели, уточняется в коммюнике, будут приостановлены все мероприятия Святейшего Отца, включая общую аудиенцию в среду 21 февраля.

Обычай индивидуальных духовных упражнений появился в Ватикане во время пандемии коронавируса; прежде иерархи посвящали это время молитвам и размышлениям в Доме Божественного учителя в городе Аричча близ Рима.

В этом году Великий пост начнётся 14 февраля, а Пасха будет праздноваться 31 марта.