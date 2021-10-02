Ватикан участвует во всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае

Ватикан участвует во всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае

Октябрь 02, 2021

представлен собственным павильоном на всемирной выставке «» в Дубае, проходящей с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. На торжественной церемонии открытия присутствовал кардинал , президент Папского совета по культуре. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Павильон Святейшего Престола задуман как сплав эстетики, науки и веры под знаменем братства, межкультурного и межрелигиозного диалога. Его символами стали две исторические встречи: встреча св. Франциска и султана Малика Аль-Камиля, которая состоялась 800 лет назад, и встреча Папы Франциска с верховным имамом Аль-Азхара Ахмадом Аль-Тайибом в Абу-Даби 4 февраля 2019 года. Святейший Отец пожелал придать преемственность совместной декларации «Человеческое братство для мира во всём мире и для совместного жительства». Как и на предыдущих выставках, при создании ватиканского павильона выбор был сделан в пользу умеренности, учитывая пандемию , экономический кризис, а также тот немаловажный факт, что это первая Всемирная выставка, проводимая в ближневосточной стране с мусульманским большинством.

Тема ватиканского павильона – «Углубление связи» – подчёркивает необходимость созидания всё более прочных отношений между народами, культурами и конфессиями и является частью общей темы выставки «Экспо-2020 «Объединяя идеи, создавая будущее».

Композиция павильона, разработанная монсеньором Томашем Трафны и архитектором Джузеппе Ди Никола, включает репродукцию фрески Джотто «Франциск встречает султана» из базилики Ассизи, видеоинсталляцию и экспозицию издания Декларации о братстве Абу-Даби. Издание имеет двуязычный англо-арабский текст и содержит вступительные слова эмира Дубая шейха Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума и Папы Франциска. Кроме того, в павильоне представлены репродукция картины Микеланджело «Сотворение Адама» из Сикстинской капеллы, оцифрованная версия Башни ветров, сделанная компанией NTT Data, и несколько комплектов униформы Папской швейцарской гвардии.

Среди экспонатов, заслуживающих особого внимания – оригиналы нескольких важных рукописей из Ватиканской библиотеки: инципит арабского перевода (ок. 800-830 гг.) «Рукописных таблиц» Теона Александрина (фрагмент палимпсеста из Байт аль-Икма в Багдаде); «Liber Abbaci» Леонардо Пизано (Фибоначчи, ок. 1170 — ок. 1250) о введении арабских цифр на Западе; замечания португальского астронома Томаша де Орта (†1594) о реформе григорианского календаря. Экспозиция сопровождается коротким документальным фильмом, снятым Библиотекой Ватикана.

Посетителей ватиканского павильона будут встречать и сопровождать юноши и девушки из церковного движения «Францисканская молодёжь». Национальный день Святейшего Престола на всемирной выставке «Экспо-2020» будет отмечаться 19 марта 2022 года.

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