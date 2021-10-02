Ватикан участвует во всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае

Святейший Престол представлен собственным павильоном на всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае, проходящей с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. На торжественной церемонии открытия выставки присутствовал кардинал Джанфранко Равази, президент Папского совета по культуре. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Павильон Святейшего Престола задуман как сплав эстетики, науки и веры под знаменем братства, межкультурного и межрелигиозного диалога. Его символами стали две исторические встречи: встреча св. Франциска и султана Малика Аль-Камиля, которая состоялась 800 лет назад, и встреча Папы Франциска с верховным имамом Аль-Азхара Ахмадом Аль-Тайибом в Абу-Даби 4 февраля 2019 года. Святейший Отец пожелал придать преемственность совместной декларации «Человеческое братство для мира во всём мире и для совместного жительства». Как и на предыдущих выставках, при создании ватиканского павильона выбор был сделан в пользу умеренности, учитывая пандемию COVID-19, экономический кризис, а также тот немаловажный факт, что это первая Всемирная выставка, проводимая в ближневосточной стране с мусульманским большинством.

Тема ватиканского павильона – «Углубление связи» – подчёркивает необходимость созидания всё более прочных отношений между народами, культурами и конфессиями и является частью общей темы выставки «Экспо-2020 «Объединяя идеи, создавая будущее».

Композиция павильона, разработанная монсеньором Томашем Трафны и архитектором Джузеппе Ди Никола, включает репродукцию фрески Джотто «Франциск встречает султана» из базилики Ассизи, видеоинсталляцию и экспозицию издания Декларации о братстве Абу-Даби. Издание имеет двуязычный англо-арабский текст и содержит вступительные слова эмира Дубая шейха Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума и Папы Франциска. Кроме того, в павильоне представлены репродукция картины Микеланджело «Сотворение Адама» из Сикстинской капеллы, оцифрованная версия Башни ветров, сделанная компанией NTT Data, и несколько комплектов униформы Папской швейцарской гвардии.

Среди экспонатов, заслуживающих особого внимания – оригиналы нескольких важных рукописей из Ватиканской библиотеки: инципит арабского перевода (ок. 800-830 гг.) «Рукописных таблиц» Теона Александрина (фрагмент палимпсеста из Байт аль-Икма в Багдаде); «Liber Abbaci» Леонардо Пизано (Фибоначчи, ок. 1170 — ок. 1250) о введении арабских цифр на Западе; замечания португальского астронома Томаша де Орта (†1594) о реформе григорианского календаря. Экспозиция сопровождается коротким документальным фильмом, снятым Библиотекой Ватикана.

Посетителей ватиканского павильона будут встречать и сопровождать юноши и девушки из церковного движения «Францисканская молодёжь». Национальный день Святейшего Престола на всемирной выставке «Экспо-2020» будет отмечаться 19 марта 2022 года.