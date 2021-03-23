Ватикан: проект WASH и значение питьевой воды в медучреждениях

Департамент служения целостному развитию человека опубликовал обновлённую информацию о проекте WASH, касающемся доступа к питьевой воде, санитарным услугам и гигиене в церковных медицинских учреждениях. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Программа была разработана ватиканским департаментом в сотрудничестве с монашескими конгрегациями, епископатами, международным фондом «Каритас» и американской организацией Global Water 2020. Важность санитарии стала ещё более очевидной из-за пандемии COVID-19: без воды и надлежащих гигиенических процедур миллионы людей находятся в опасности.

О создании проекта WASH департамент заявил 30 марта 2020 года в специальном послании Aqua fons vitae («Вода, источник жизни»). В августе того же года он обратился ко всем епископатам мира с настоятельной просьбой обеспечить надлежащие условия для реализации проекта «во всех медицинских центрах Католической Церкви для безопасного лечения пациентов, предотвращения дальнейшей передачи коронавируса и других заболеваний, а также для защиты медицинского персонала и капелланов». Департамент просил поместные Церкви направлять своих сотрудников, «чтобы ответить на ситуацию крайней нестабильности, с какой сталкиваются некоторые медицинские центры, работающие в бедных или изолированных районах». В письме подчёркивается, что Церковь была первопроходцем в области здравоохранения во всём мире, служа всем без каких-либо различий и предпочтений.

В авангарде этой миссии находятся братья-госпитальеры Святого Иоанна Божия, более известные как бонифратры (Fatebenefratelli): они обслуживают 400 социальных и медицинских центров в 52 странах. Брат Анхель Лопес, директор Управления по делам миссий и международному сотрудничеству Генеральной курии бонифратров, пояснил, что «вода является не только незаменимым ресурсом первой необходимости: для нас это одно из самых важных и дешёвых средств профилактики и улучшения здоровья людей всех возрастов».

На призыв ватиканского департамента откликнулись епископские конференции, епархии, приходские общины и национальные отделения «Каритас». Подробная оценка проводится примерно в 150 структурах (от небольших диспансеров до больниц) в 22 странах, разрабатывается смета расходов, чтобы понять, как на устойчивой основе улучшить условия для реализации проекта, а также соответствовать действующим стандартам в отношении инфраструктур, оборудования, технического обслуживания и обучения.

По мнению генерального секретаря Caritas Internationalis Алоизиуса Джона, это поможет «предотвратить распространение новых заболеваний и обеспечить достойный уход за пациентами в медицинских учреждениях». Во всём мире «многие поместные отделения ‘Каритас’ осуществляют аналогичные программы, чтобы приходы, общины, медицинские центры и школы имели средства для защиты здоровья подопечных».

Предварительные оценки говорят о срочной необходимости принятия мер в некоторых регионах. Хотя заключительный доклад будет опубликован позже, ватиканский департамент уже сотрудничает с заинтересованными партнёрами и благотворителями. Дэвид Дуглас, директор Global Water 2020 и Waterlines, имеет многолетний опыт в этой области и считает, что «новые инициативы, подобные нынешнему проекту департамента, позволяют не только выявить, но и решить сложные проблемы WASH. Призыв Святейшего Престола к действиям помогает расширить безопасное и устойчивое продвижение проекта, а также вдохновляет другие организации и правительства, которые управляют медицинскими учреждениями».

Со своей стороны, президент Всемирного союза католических женских организаций (UMOFC) Мария Лия Зервино отметила:

«Призыв департамента имеет фундаментальное значение. Женщины из Всемирного союза неустанно работают на базовом уровне на всех континентах, ухаживая за неблагополучными семьями, бездомными и стариками, уязвимыми к COVID-19, и они становятся очевидцами острой потребности в питьевой воде, которой не хватало ещё до начала пандемии в районах повышенного социального риска. Без инвестиций в обеспечение права на безопасную питьевую воду для наиболее нуждающихся все усилия по просвещению в области здравоохранения будут тщетными».

Организации, заинтересованные в участии в этой инициативе, могут связаться с Департаментом служения целостному развитию человека. Проект WASH связан с некоторыми другими инициативами департамента, которые касаются заботы о людях и о планете, и в частности восстановления после пандемии COVID-19 в свете ответственности и солидарности с наиболее уязвимыми и слабыми, говорится в пресс-релизе ватиканского отдела.