Ватикан призывает помочь вернуться домой морякам, оказавшимся из-за пандемии в трудном положении

Префект Департамента служения целостному развитию человека кардинал Питер Тарксон опубликовал послание, приуроченное к столетнему юбилею Морского апостольства (Stella Maris); иерарх призывает обеспечить ротацию экипажей, заблокированных на судах в море из-за пандемии.

Кардинал выражает признательность сотням капелланов и волонтёров Stella Maris, работающих примерно в 300 портах: ​​ежегодно они помогают более миллиону моряков, посещая около 70 тысяч судов.

С закрытием границ и карантином, введённым правительствами многих стран для борьбы с пандемией, на море начался тяжелый гуманитарный кризис, отмечает кардинал: в настоящее время более 300 тысяч моряков не могут сойти на берег. «Их контракты были продлены, намного превысив 11-месячный срок, установленный Конвенцией о труде в морском судоходстве (MLC), в результате чего они оказались вдали от своих близких, подвергаясь психическому стрессу и физической усталости». Морское апостольство выражает морякам свою солидарность и призывает правительства, национальные и международные организации «вместе разрешить эту драматическую ситуацию, применяя протоколы Международной морской организации (IMO), чтобы обеспечить безопасную и надёжную ротацию экипажей. Мы хотим, чтобы моряки, задержанные в море, вернулись в свои страны и воссоединились с близкими», – пишет кардинал Тарксон.

Ватиканский иерарх отмечает, что современную морскую промышленность отличают значительные новшества, суда становятся всё более компьютеризированными, а команды – более интернациональными. С другой стороны, пиратство, криминализация и пандемия COVID-19 усилили психологический стресс и изоляцию среди моряков. Но также и пастырское служение развивается в новых реалиях и с помощью новых технологий: сегодня, более чем когда-либо, Морское апостольство «призвано открываться навстречу обновляющему Святому Духу, находить новые пути и средства, чтобы быть Церковью, которая сопутствует людям моря», – подчёркивает кардинал.

По случаю столетнего юбилея Stella Maris всем католическим епископским конференциям мира предлагается назначить епископа, ответственного за опеку над моряками, в то время как епископам приморских епархий настоятельно рекомендуется назначать капелланов и рассматривать морское пастырство неотъемлемой частью пастырских обязанностей епархии и приходов.

Одной из отличительных черт Морского апостольства всегда было посещение судов и выражение близости морякам и рыбакам, которые ждут возвращения к своим семьям, просят совета для решения проблем с контрактами или просто хотят пообщаться. Кардинал Питер Тарксон напоминает об этом, подчёркивая, что из-за нынешних санитарных ограничений способ пастырской заботы радикально изменился, однако он не должен изменять сущность «служения присутствия», также в использовании современных технических средств пастырской поддержки.

В конце послания префект Департамента служения целостному развитию человека подчёркивает, что для продвижения этой миссии жизненно важно заново открыть для себя значение молитвы и воссоздать группы поддержки для укрепления стараний морских капелланов.



Виктор Владимиров

Источник: Vatican News