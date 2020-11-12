Ватикан призвал всех участников ОБСЕ обеспечить религиозную свободу в эпоху COVID-19

Монсеньор Януш Урбанчик, постоянный наблюдатель от Св. Престола при ОБСЕ, призвал ее членов к обеспечению полной свободы вероисповедания, и подчеркнул, что меры, налагаемые некоторыми государствами на религиозные общины для борьбы с COVID-19, могут привести к серьезным негативным последствиям. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Обращаясь к участникам сессии на тему «Свобода религии и веры. Роль цифровых технологий и компонентов гражданского общества в продвижении этих прав человека для всех», прелат подчеркнул роль религий для благополучия отдельных граждан и всего общества.

Монсеньор Урбанчик отметил, что соблюдение свободы вероисповедания требует взаимодействия между гражданами, общественными институтами и государством. Хотя в некоторых странах религии становятся, скорее, источником нетерпимости, а не социальной гармонии, следует противостоять негативным предубеждениям в отношении религий и в отношении верующих. Необходимо также избегать редукционистского подхода к свободе религии, который ограничивает ее частной сферой: эта свобода должна должно оценивать роль религии на общественной арене.

Монсеньор Урбанчик призвал обратить внимание на последствия для религий ограничительных мер, введенных в связи с распространением COVID-19: законодатели должны учитывать роль религиозных общин в преодолении создавшегося кризиса и их значение не только для сферы здравоохранения, но и для моральной поддержки людей и для продвижения взаимопомощи.