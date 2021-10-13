Ватикан откроет Апостольскую нунциатуру в Армении

Ватикан намерен открыть в Армении дипломатическую миссию, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу армянского президента.

«На встрече с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином президент Армении Армен Саркисян приветствовал решение понтифика об учреждении апостольской нунциатуры в Ереване, которая вскоре будет официально открыта. Это доказывает приверженность сторон развитию межгосударственных отношений между Арменией и Святейшим Престолом», — говорится в сообщении пресс-службы президента Республики Армения.

В рамках визита в Ватикан Саркисян в понедельник 11 октября встретился также с Папой Франциском.

Как передает Vatican News, Папа принял Армена Саркисяна на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана.

В ходе дружественной беседы было выражено удовлетворение развитием и укреплением двусторонних отношений между Святейшим Престолом и Арменией, страной с древней христианской традицией. Стороны уделили внимание некоторым международным и региональным политическим вопросам.

Президент Армении выразил признательность Папе Римскому «за протянутую руку солидарности в тяжелые для страны времена».

После беседы с Папой Франциском президент Республики Армения встретился с государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.



Фото — Vatican Media