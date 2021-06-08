Ватикан организует встречу для анализа актуализации послания Папы ‘Amoris laetitia’

С 9 по 12 июня Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни проведет вебинар на тему «Amoris laetitia: на чем мы остановились? Стратегии для пастырского применения апостольского увещания Папы Франциска».

Встреча пройдет в рамках Года семьи Amoris laetitia в форме «диалога в синодальном стиле», говорится в пресс-релизе организаторов. Цель этого диалога – «поддержать актуализацию Amoris laetitia в пастырском и миссионерском ключе».

К участию в вебинаре приглашены руководители отделов пастырского душепопечения о семье на уровне епископских конференций, международных объединений и церковных движений. Всего записалось около 350 делегатов, представляющих 70 епископских конференций и 30 движений и ассоциаций.

Участники поделятся опытом, созревшим в различных церковных реалиях в сфере подготовки к браку, обучения пастырских ассистентов для семей, воспитания детей, супружеской духовности, семейного миссионерства. Будут обсуждаться пастырские пути сопровождения, распознавания и интеграции (согласно рекомендациям VIII главы апостольского увещания Amoris laetitia).



Источник: Vatican News